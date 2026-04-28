Το αεροδρόμιο του Τόκιο θα χρησιμοποιήσει ρομπότ για τις μεταφορές των αποσκευών - Βίντεο

Οι φημισμένοι για τη σχολαστικότητά τους, αλλά και πολύ επιβαρυμένοι λόγω φόρτου εγασίας χειριστές αποσκευών στο αεροδρόμιο Χανέντα της Ιαπωνίας θα λάβουν σύντομα χείρα βοηθείας από επιπλέον προσωπικό, αλλά οι νέοι «συνάδελφοι» θα χρειάζονται συχνά διαλείμματα για... επαναφόρτιση.

Η Japan Airlines βάζει ανθρωποειδή ρομπότ σε δοκιμαστική βάση από τις αρχές Μαΐου, με στόχο να τα χρησιμοποιήσει μόνιμα ως λύση στη χρόνια έλλειψη εργατικού δυναμικού της χώρας.

Τα ραμπότ, κατασκευασμένα στην Κίνα, θα μετακινούν αποσκευές και φορτία στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο Χανέντα, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Η JAL και ο όμιλος Japan Airlines GMO Internet Group ελπίζουν ότι το πείραμα – το οποίο ολοκληρώνεται το 2028 – θα μειώσει τον φόρτο εργασίας για τους εργαζομένους, εν μέσω αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού και προβλέψεων για ακόμη σοβαρότερες ελλείψεις προσωπικού.

Σε επίδειξη προς τα μέσα ενημέρωσης αυτή την εβδομάδα, ρομπότ ύψους 130 εκατοστών, κατασκευασμένο από την εταιρεία Unitree με έδρα το Χανγκζού, εθεάθη να «σπρώχνει» διστακτικά φορτίο σε ιμάντα δίπλα σε αεροσκάφος της JAL και να χαιρετά έναν αόρατο συνάδελφο.



JAL just announced humanoid robots at Haneda Airport!



From May 2026 they’ll test kid-sized Unitree G1 and adult-sized UBTECH Walker E for heavy ground work like baggage and cargo. Japan’s aging population + tourism boom making this necessary.



Future is here 🤖 pic.twitter.com/zokm7OQLQt — Alvin Foo (@alvinfoo) April 28, 2026

Ο πρόεδρος των επίγειων υπηρεσιών της JAL, Γιοσιτέρου Σουζούκι, δήλωσε ότι η χρήση ρομπότ για την εκτέλεση σωματικά απαιτητικών εργασιών «θα μειώσει το βάρος για τους εργαζομένους και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στο προσωπικό» σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Ο Σουζούκι πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ορισμένα βασικά καθήκοντα – όπως η διαχείριση της ασφάλειας – θα συνεχίσουν να εκτελούνται από ανθρώπους.

Περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν τη χώρα τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ιαπωνίας, μετά το ρεκόρ των 42,7 εκατομμυρίων επισκεπτών πέρυσι, παρά τη μείωση των αφίξεων από την Κίνα που προκλήθηκε από διπλωματική ένταση μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου.

Σύμφωνα με εκτίμηση, η Ιαπωνία θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζομένους έως το 2040 για να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξης, καθώς το εγχώριο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να συρρικνώνεται. Ο ξένος πληθυσμός της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον υπό πολιτική πίεση να περιορίσει τη μετανάστευση.

Ο πρόεδρος της GMO AI and Robotics, Tomohiro Uchida, δήλωσε: «Παρόλο που τα αεροδρόμια φαίνονται ιδιαίτερα αυτοματοποιημένα και τυποποιημένα, οι λειτουργίες στο παρασκήνιο εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη εργασία και αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού».

Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν συνεχώς για δύο έως τρεις ώρες και οι εταιρείες σχεδιάζουν να τα χρησιμοποιήσουν και για άλλες εργασίες, όπως ο καθαρισμός των καμπινών των αεροσκαφών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.