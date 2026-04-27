Με διαστημόπλοιο βγαλμένο από ταινία Επιστημονικής Φαντασίας, ή από ταινία Top Gun, μοιάζει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-25A Stingray.

The MQ-25A Stingray has completed its first flight—marking a major step toward the future carrier air wing.



From increasing range to reducing risk for pilots, the MQ-25 will help pave the way for unmanned carrier operations.



🎥Courtesy of Boeing pic.twitter.com/BUIAhQcdar April 27, 2026

Το MQ-25A Stingray ολοκλήρωσε επιτυχώς τη Δευτέρα την παρθενική του πτήση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη μελλοντική αεροπορική πτέρυγα αεροπλανοφόρων, αναφέρει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραθέτοντας σχετικό εντυπωσιακό βίντεο.

Από την αύξηση της εμβέλειας έως τη μείωση του κινδύνου για τους πιλότους, το MQ-25 της Boeing θα συμβάλει στο να ανοίξει ο δρόμος για τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών από αεροπλανοφόρα.

Ένα δελτίο Τύπου περιέγραψε το ορόσημο της παρθενικής πτήσης ως την έναρξη μιας «νέας εποχής για τη ναυτική αεροπορία των ΗΠΑ».

Σημειώνεται ότι το MQ-25 είναι το πρώτο στον κόσμο επιχειρησιακό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού (unmanned carrier-borne tanker). Ο ρόλος του είναι να τροφοδοτεί με καύσιμα τα μαχητικά του αεροπλανοφόρου, όπως τα F/A-18 Super Hornet, τα EA-18G Growler και τα F-35C.

Το drone επιτρέπει στα μαχητικά να πετούν πολύ πιο μακριά από το αεροπλανοφόρο. Αυτή είναι ζωτικής σημασίας παράμετρος στον Ειρηνικό ή στον Περσικό Κόλπο, καθώς το αεροπλανοφόρο μπορεί να παραμένει σε ασφαλή απόσταση από τις εχθρικές ακτές.

Πηγή: skai.gr

