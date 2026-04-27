Υπάρχει διέξοδος από την «ομηρία» των Big Tech

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε ημερίδα της Deutsche Welle στη Βόννη, ειδικοί συζήτησαν τη δυνατότητα των ΜΜΕ και των κοινωνιών να απελευθερωθούν από την κυριαρχία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας (Big Tech) και την εξάρτησή τους από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, πρωθυπουργός της Ισπανίας, χαρακτήρισε τους ηγέτες του τεχνολογικού τομέα ως «αυταρχικούς ολιγάρχες της τεχνολογίας και του αλγορίθμου», επισημαίνοντας τον ρόλο τους στη διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Ο Ούλριχ Κέλμπερ, πρώην επιτετραμμένος της γερμανικής κυβέρνησης για θέματα προστασίας δεδομένων και ελευθερίας πληροφόρησης, συμμετείχε στην ημερίδα και ανέφερε ότι υπάρχουν λύσεις για την απεξάρτηση, όπως η χρήση προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα.

Mπορούν τα ΜΜΕ και ειδικά τα δημόσια να απελευθερωθούν από την μέγγενη των ισχυρών της τεχνολογίας και να εκμεταλλευτούν προγράμματα ανοιχτού κώδικα; Eιδικοί λένε «ναι».Συνέντευξη DW



Μπορούν οι κοινωνίες, οι πολιτικοί, αλλά και τα ΜΜΕ να ελευθερωθούν από την αιχμαλωσία των Big Tech, των μεγάλων εταιρειών της τεχνολογίας που κατέχουν μια σειρά από προγράμματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που αποκτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στον χώρο της ενημέρωσης. Πολιτικοί, όπως ο Πέδρο Σάντσεθ, πρωθυπουργός της Ισπανίας, έχουν κάνει λόγο για αυταρχικούς ολιγάρχες της τεχνολογίας και του αλγορίθμου οι οποίοι συχνά διαδίδουν ψέματα σε βάρος της χώρας του.

Πηγή: Deutsche Welle

Το θέμα απασχόλησε πριν από λίγες μέρες και την ημερίδα που διοργάνωσε στη Βόννη η Deutsche Welle με τη συμμετοχή ειδικών του χώρου και τίτλο «Για πάντα εξαρτημένοι; Πώς θα ξεφύγουμε από την παγίδα των Big Tech;». Συμπέρασμα: Λύσεις υπάρχουν. Ένας από τους ομιλητές ήταν ο Ούλριχ Κέλμπερ, που διετέλεσε επιτετραμμένος της προηγούμενης γερμανικής κυβέρνησης για θέματα προστασίας δεδομένων και ελευθερίας της πληροφόρησης.Επισημαίνει και αυτός μιλώντας στο ελληνικό πρόγραμμα της DW ότι «σήμερα οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που πίσω τους βρίσκονται οι υπέρ-πλούσιοι έχουν αλλάξει το διαδίκτυο. Προσπαθούν να μετατρέψουν ένα ποικιλόμορφο, ανοικτό σύστημα σε ένα κλειστό χώρο όπου οι ίδιοι καθορίζουν όλους τους κανόνες. Αυτό είναι σίγουρα βολικό κάποιες φορές, αλλά συμπιέζεται όλο και πιο πολύ. Και πάνω απ' όλα, είναι δύσκολο να αλλάξει. Και είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει μια αντίρροπη κίνηση».Μετάβαση στον ανοικτό κώδικαΠόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο; Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θέλει να επενδύσει περισσότερο σε προγράμματα ανοικτού κώδικα για να μειώσει την εξάρτησή της από την Microsoft του Μπιλ Γκέιτς, αλλά και τη σχετική δαπάνη. Ο Κέλμπερ θεωρεί αυτό το πρώτο βήμα και ρεαλιστικό και σημαντικό.«Η μετάβαση στον ανοικτό κώδικα είναι δυνατή ως ιδιώτης, ως εταιρεία, ως ίδρυμα, ακόμη και ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι Γάλλοι το αποφάσισαν ξεκάθαρα.Στη Γερμανία, η μετάβαση έχει αρχίσει σε ορισμένα μέρη, σε κάποιες κρατικές υπηρεσίες, όπως στο κρατίδιο του Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν. Και για να καταλάβετε το κόστος, η γερμανική κυβέρνηση δαπανά πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο για άδειες χρήσης της Microsoft.Ωστόσο, επενδύει μόνο περίπου 10 έως 15 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων ανοικτού κώδικα (Open Source). Και υπάρχουν ήδη εμπορεύσιμα προγράμματα και χρησιμοποιούνται ως πλήρες υποκατάστατο σε ορισμένα μέρη. Είναι φθηνότερη λύση, πιο ελεύθερη και η προστιθέμενη αξία παραμένει στην Ευρώπη, δεν μεταφέρεται πλήρως στις ΗΠΑ μέσω ειδικών δικαιωμάτων».Το δίλημμα των ΜΜΕΚαι τι μπορούν να κάνουν τα παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης που έχουν «υποχρεωθεί» να έχουν παρουσία στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εξαρτώνται από όλο και πιο αυστηρούς και κατευθυνόμενους αλγόριθμους, την ώρα που εισερχόμαστε στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι μπορούν να γίνουν βήματα απεξάρτησης σταδιακά και συντονισμένα, όπως έχει αποδειχτεί από ορισμένες πρωτοβουλίες.Αυτό μας εξηγεί και ο Κέλμπερ: «Φυσικά όλοι θέλουν την εμβέλεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει όμως και εκεί μια εναλλακτική λύση. Την αποκαλούμε "στρατηγική συν ένα". Έτσι, παράλληλα με τo Instagram και τo YouTube, υπάρχουν δωρεάν, δικτυωμένες, δημοκρατικά οργανωμένες εναλλακτικές όπως το Mastodon, το Pixel, το Feedloops ή το PeerTube. Το περιεχόμενο εκεί πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου καλά προετοιμασμένο.Παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εκεί. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τις δικές σας διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς αυτό να τιμωρείται από έναν αλγόριθμο. Τα πρώτα ΜΜΕ που το έκαναν αυτό συνειδητοποιούν ότι η αυξημένη πρόσβαση στο περιεχόμενό τους προέρχεται ήδη από τον ελεύθερο ιστό και όχι πλέον από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας».Οι περισσότεροι μετέχοντες στη συζήτηση συμφώνησαν ότι τελικά χρειάζεται μια πολιτικά θαρραλέα απόφαση και μια καλά επεξεργασμένη στρατηγική για να μην παραμένει η ενημέρωση «αιχμάλωτη» των ολιγαρχών της Big Tech από τις ΗΠΑ, που εκτός όλων των άλλων έχουν επιδείξει και μια εξαιρετικά υποστηρικτική στάση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

