Η TikTok ετοιμάζεται να λανσάρει μια αυτόνομη εφαρμογή για τους χρήστες των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να λειτουργεί με ξεχωριστό αλγόριθμο και βάση δεδομένων από την παγκόσμια εφαρμογή της, θέτοντας τις βάσεις για μια πιθανή πώληση, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι εργαζόμενοι της TikTok εργάζονταν κάτω από αυστηρές προθεσμίες για να δημιουργήσουν μια νέα, ειδική για τις ΗΠΑ έκδοση του TikTok, μεταφέροντας και αντιγράφοντας τον κώδικα της εφαρμογής - συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων AI, των αλγορίθμων, των χαρακτηριστικών και των δεδομένων των χρηστών - από την παγκόσμια πλατφόρμα, δήλωσαν στο Reuters σημερινοί εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι ζήτησαν ανωνυμία.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για την επίλυση της πολυετούς συζήτησης σχετικά με το αν η εταιρεία θα μοιραστεί αυτό που θεωρείται το στολίδι του στέμματος της - τον αλγόριθμο συστάσεων που τροφοδοτεί την κινεζικής ιδιοκτησίας πλατφόρμα, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της τεχνολογικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας.

Η ByteDance και η TikTok αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η νέα εφαρμογή

Η πρωτοβουλία, γνωστή εσωτερικά ως «M2»,θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη τεχνική ρήξη μεταξύ των δραστηριοτήτων της TikTok στις ΗΠΑ και των διεθνών δραστηριοτήτων της. Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ έχουν πρόσβαση σε παγκόσμιο περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο οι μη Αμερικανοί δημιουργοί κερδίζουν χρήματα στην πλατφόρμα.

Η νέα εφαρμογή μόνο για τις ΗΠΑ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ανεξάρτητα, παρόμοια με το Douyin - την έκδοση του TikTok που διατίθεται αποκλειστικά στην ηπειρωτική Κίνα. Οι χρήστες εκτός των ΗΠΑ δε θα βρουν την αμερικανική έκδοση στο app store τους, ανέφεραν πηγές.

Ενώ το τρέχον περιεχόμενο αναμένεται να μεταφερθεί στη νέα εφαρμογή, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό το νέο περιεχόμενο από τις παγκόσμιες εφαρμογές του TikTok θα ενσωματωθεί στην αμερικανική έκδοση. Η νέα εφαρμογή αναμένεται να χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα από χρήστες των ΗΠΑ για την εκπαίδευση των αλγορίθμων, απομακρύνοντάς την περαιτέρω από τα παγκόσμια συστήματα του TikTok, προσθέτουν οι πηγές. Ως αποτέλεσμα, στους περισσότερους χρήστες θα συστήνεται περιεχόμενο που παράγεται εντός των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

