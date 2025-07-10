Η Ουκρανία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Starlink όταν ο κορυφαίος φορέας εκμετάλλευσης Kyivstar ξεκινήσει την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων μέχρι το τέλος του έτους και την ευρυζωνική δορυφορική κινητή τηλεφωνία στα μέσα του 2026, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Oleksandr Komarov.

Οι δοκιμές έχουν αρχίσει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την Space X στο τέλος του 2024, ώστε να επιτραπεί στην εταιρεία του Ίλον Μασκ να δρομολογήσει υπηρεσίες που επιτρέπουν στα κινητά τηλέφωνα να συνδέονται απευθείας σε δορυφόρους, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς επίγειους πύργους κινητής τηλεφωνίας.

Οι συσκευές άμεσης σύνδεσης με την κυψέλη συνδέονται σε δορυφόρους εξοπλισμένους με μόντεμ που λειτουργούν όπως ένας πύργος κινητής τηλεφωνίας, εκπέμποντας τηλεφωνικά σήματα από το διάστημα απευθείας στα smartphones.

Σε δύο φάσεις

«Η πρώτη φάση αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων over-the-top, οπότε η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω WhatsApp, Signal και άλλων εφαρμογών θα τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο Κομάροφ στο Reuters στη Ρώμη.

«Και πιθανότατα στις αρχές του 2026, ας είμαστε σίγουροι, το δεύτερο τρίμηνο του 2026, θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε κινητά δορυφορικά ευρυζωνικά δεδομένα».

Η SpaceX δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο αμερικανικός πάροχος T-Mobile θα εισαγάγει μια υπηρεσία δεδομένων στο δορυφορικό - κυψελωτό δίκτυό του, που τροφοδοτείται από την Starlink, στις αρχές Οκτωβρίου, δήλωσε η εταιρεία τον Ιούνιο.

Ο Κομάροφ μίλησε πριν από το συνέδριο για την ανάκαμψη της Ουκρανίας που διοργανώνεται στη Ρώμη, τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, στο οποίο θα παραστεί και ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Είπε ότι ο κύριος στόχος στο συνέδριο, το τέταρτο από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν να στηρίξει την ουκρανική κυβέρνηση και να δημιουργήσει νέους επιχειρηματικούς δεσμούς, κάποιους από τους οποίους με ιταλικές εταιρείες που επιθυμούν να επεκταθούν στη χώρα.

Η Kyivstar, που ανήκει στον όμιλο τηλεπικοινωνιών VEON, ετοιμάζεται επίσης για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο NASDAQ των ΗΠΑ. Ο Komarov ανέφερε ότι το σχέδιο «προχωράει» και ελπίζει να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

«Νομίζω ότι θα είναι μια υποδειγματική κίνηση», πρόσθεσε. «Η πρώτη στην ιστορία, η άμεση τοποθέτηση (μιας) ουκρανικής οντότητας στο αμερικανικό χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Αντέχουν οι υποδομές

Ο Κομάροφ δήλωσε ότι οι ουκρανικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές αντέχουν καλά κάτω από τις κλιμακούμενες επιθέσεις της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Πέρυσι μία από τις επιθέσεις της στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τις γραμμές μεταφοράς προκάλεσε καθημερινά μπλακ άουτ σε μεγάλες πόλεις, αφού έβγαλε εκτός λειτουργίας περίπου τη μισή διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα της Ουκρανίας.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο ανθεκτικοί από ό,τι ήμασταν το 2022. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να λειτουργούμε τις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας μας έως και 10 ώρες κατά τη διάρκεια των μπλακ άουτ», επεσήμανε.

