Η OpenAI ετοιμάζει νέο browser με AI για να ανταγωνιστεί την Google

Η OpenAI ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει έναν browser βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος θα ανταγωνιστεί τον κυρίαρχο Google Chrome, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Ο browser αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δώσει στην OpenAI πιο άμεση πρόσβαση σε ένα βασικό στοιχείο της επιτυχίας της Google: τα δεδομένα χρηστών.

Εφόσον υιοθετηθεί από τους 500 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες του ChatGPT, ο browser της OpenAI θα μπορούσε να ασκήσει πίεση σε ένα από τα πιο κρίσιμα στηρίγματα της Google, τις διαφημίσεις. Ο Chrome αποτελεί βασικό πυλώνα των εσόδων της Alphabet, καθώς παρέχει πολύτιμα δεδομένα χρηστών που διευκολύνουν την αποτελεσματική στόχευση διαφημίσεων, ενώ ανακατευθύνει εξ ορισμού τις αναζητήσεις προς τη μηχανή της Google.

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο browser της OpenAI θα διατηρεί μέρος των αλληλεπιδράσεων του χρήστη μέσα σε ένα ενσωματωμένο περιβάλλον τύπου ChatGPT, αντί να τους οδηγεί απευθείας σε ιστοσελίδες.

Το πρόγραμμα περιήγησης εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της OpenAI να ενσωματώσει τις υπηρεσίες της στην καθημερινότητα των χρηστών, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ανέφερε μία από τις πηγές.

Σημειώνεται ότι με επικεφαλής τον Σαμ Άλτμαν, η OpenAI προκάλεσε επανάσταση στη βιομηχανία της τεχνολογίας με την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022. Μετά την αρχική επιτυχία, η εταιρεία αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από την Google και την ανερχόμενη startup Anthropic, και αναζητά νέα πεδία ανάπτυξης.

Τον Μάιο, η OpenAI ανακοίνωσε την είσοδό της στον χώρο του hardware, εξαγοράζοντας με 6,5 δισ. δολάρια την εταιρεία io, μια startup συσκευών τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Άιβ.

Ένα πρόγραμμα περιήγησης θα επιτρέψει στην OpenAI να ενσωματώσει άμεσα τα προϊόντα της βασισμένα σε AI, όπως είναι το Operator, στην εμπειρία πλοήγησης, επιτρέποντας στο λογισμικό να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό του χρήστη.

Η πρόσβαση του browser στις διαδικτυακές δραστηριότητες του χρήστη τον καθιστά ιδανική πλατφόρμα για "agents" τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις ή να συμπληρώνουν φόρμες, απευθείας μέσα στις ιστοσελίδες.





