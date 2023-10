Εκτός ελέγχου η Τεχνητή Νοημοσύνη; «Κλωνοποίησαν» γνωστό influencer, τον έκαναν «δόλωμα» σε απάτη – Βίντεο

Σκηνές επιστημονικής φαντασίας στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιοι χρησιμοποίησαν Τεχνητή Νοημοσύνη για να «κλωνοποιήσουν» εικονικά τον γνωστό influencer σε θέματα τεχνολογίας, Mr Beast, ώστε να τον χρησιμοποιήσουν ως «δόλωμα» σε απάτη που αφορά δήθεν... υπερπροσφορά.

Το deepfake βίντεο δείχνει απόλυτα ρεαλιστικό, από τις κινήσεις μέχρι τη φωνή, και επειδή δεν πρόκειται απλώς για μια εικόνα, εκτιμάται ότι μπορεί να παραπλάνησε πολλούς ανθρώπους. Το βίντεο προκαλεί φόβους για το αν το «εργαλείο» της Τεχνητής Νοημοσύνης από ένα σημείο και έπειτα παύει να είναι «εργαλείο», αλλά γίνεται «όπλο» για επιτήδειους βγαίνοντας εκτός ελέγχου.

«Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν αυτή τη deepfake διαφήμιση - απάτη για εμένα… είναι έτοιμες οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να χειριστούν την άνοδο των deepfakes AI; Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο MrBeast, παραθέτοντας το επίμαχο βίντεο.



Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw