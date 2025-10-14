Στις 1.663 οι κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα ανά εταιρεία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κυβερνο-επιθετικότητα, παγκοσμίως, με την Ελλάδα να μην εξαιρείται από αυτήν την καταιγίδα των επιθέσεων. Σύμφωνα με την Check Point Research, τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφηκαν 1.900 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως ανά οργανισμό σε παγκόσμιο επίπεδο - αριθμός που, αν και μειωμένος κατά 4% σε σχέση με τον Αύγουστο, παραμένει 1% υψηλότερος σε ετήσια βάση. Για την Ελλάδα, τα στοιχεία της εταιρείας δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο λάμβαναν χώρα 1.663 ανά εταιρεία, αριθμός αυξημένος κατά 41% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η έκρηξη των επιθέσεων τύπου ransomware και οι νέοι κίνδυνοι από την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) αναδεικνύουν ένα σύνθετο και απειλητικό τοπίο. Η μελέτη της Check Point καταγράφει την εκτόξευση των επιθέσεων ransomware κατά 46%, ενώ το GenAI αναδεικνύεται σε νέο πεδίο κινδύνου, καθώς 1 στις 54 προτροπές ενέχει πιθανότητα διαρροής ευαίσθητων δεδομένων.

Όπως τονίζει η έρευνα, η χρήση εργαλείων GenAI στους οργανισμούς αυξάνεται ραγδαία, αλλά και οι κίνδυνοι μαζί της. Η μελέτη της Check Point δείχνει ότι 1 στις 54 προτροπές GenAI ενείχε υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων, επηρεάζοντας το 91% των οργανισμών που χρησιμοποιούν συχνά τέτοια εργαλεία. Το 15% των προτροπών περιείχε πληροφορίες, όπως δεδομένα πελατών ή ιδιόκτητο κώδικα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρούς κανόνες διακυβέρνησης AI και προστασίας δεδομένων.

Στο μεταξύ, οι επιθέσεις ransomware αναδείχθηκαν ως η πιο καταστροφική μορφή κυβερνοεγκλήματος. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 562 περιστατικά παγκοσμίως, αυξημένα κατά 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Βόρεια Αμερική βρέθηκε στο επίκεντρο, συγκεντρώνοντας το 54% των περιστατικών, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν το 52% του συνόλου, ενώ η Ευρώπη ακολούθησε με 19%.

Οι επιθέσεις ανά κλάδο

Ανά κλάδο, περισσότερο επλήγησαν οι Κατασκευές και Μηχανική (11,4%), οι Επιχειρηματικές Υπηρεσίες (11%) και η Βιομηχανία (10,1%), με αυξανόμενη δραστηριότητα στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, την Υγεία και τα Καταναλωτικά Αγαθά. Οι κυριότερες ομάδες ransomware ήταν οι Qilin (14,1%), Play (9,3%) και Akira (7,3%), με τις δύο τελευταίες να αξιοποιούν Rust-based κρυπτογράφηση και προηγμένα runtime εργαλεία για στοχευμένες επιθέσεις.

Ο εκπαιδευτικός τομέας παραμένει ο πιο στοχευμένος παγκοσμίως, με 4.175 επιθέσεις την εβδομάδα ανά οργανισμό (–3% YoY), ενώ οι τηλεπικοινωνίες καταγράφουν 2.703 επιθέσεις (+6%) και οι κυβερνητικοί φορείς 2.512 (–6%).

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αφρική σημείωσε τον υψηλότερο μέσο όρο με 2.902 επιθέσεις την εβδομάδα, ακολουθούμενη από τη Λατινική Αμερική (2.826) και την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού (2.668). Αντίθετα, η Ευρώπη παρέμεινε σχετικά σταθερή με 1.577 επιθέσεις, ενώ η Βόρεια Αμερική κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο (+17%).

«Το ransomware παραμένει η πιο καταστροφική απειλή, ενώ η εμφάνιση διαρροών δεδομένων μέσω GenAI προσθέτει μια νέα διάσταση κινδύνου», αναφέρει η Check Point Research. Όπως τονίζει, οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται κάθε τεχνολογική καινοτομία πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούν να προσαρμοστούν οι οργανισμοί. Η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι μια στρατηγική πρόληψης βασισμένη σε AI σε πραγματικό χρόνο, που προστατεύει δίκτυα, cloud, τερματικά και ταυτότητες.

