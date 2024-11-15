Κριτική στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έκανε η πρόεδρος της SpaceX, η Gwynne Shotwell, λέγοντας ότι οι εγκρίσεις εκτόξευσης πυραύλων πρέπει να συμβαδίζουν με τον ρυθμό καινοτομίας της εταιρείας της. «Η τεχνολογία είναι εύκολη. Η φυσική είναι εύκολη. Οι άνθρωποι είναι δύσκολοι και οι ρυθμιστές είναι ακόμη δυσκολότεροι», δήλωσε η πρόεδρος της SpaceX Gwynne Shotwell σε συνέδριο που διοργάνωσε η Baron Capital στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή.

Επικριτές όπως η SpaceX έχουν ασκήσει μεγάλη πίεση στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ να επιταχύνει αυτό που υποστηρίζουν ότι είναι μια αργή διαδικασία έγκρισης για εμπορικές διαστημικές επιχειρήσεις. Τον Σεπτέμβριο, ο Έλον Μασκ, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX, κάλεσε τον επικεφαλής της FAA να παραιτηθεί και ισχυρίστηκε ότι η κρατική γραφειοκρατία για την άδεια εκτόξευσης διαρκεί περισσότερο από την κατασκευή του πραγματικού πυραύλου.

«Το μόνο που ζητάμε είναι για τις ρυθμιστικές βιομηχανίες;» πρόσθεσε η Shotwell, «Κάντε τις ασφαλείς, κάντε τις σωστές, κάντε τις δίκαιες. Αλλά πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα.»

Την Πέμπτη, η FAA δήλωσε ότι έδωσε άδεια σε ρεκόρ αριθμό εμπορικών διαστημικών επιχειρήσεων το περασμένο έτος. Η υπηρεσία εξουσιοδότησε 148 εμπορικές διαστημικές επιχειρήσεις το τελευταίο οικονομικό έτος, αύξηση άνω του 30% από το 2023, ανέφερε σε δήλωση. Ο οργανισμός σχεδιάζει επίσης να επικαιροποιήσει τον κανόνα αδειοδότησης εκτόξευσης και επανεισόδου, καθώς ο αριθμός των αδειοδοτημένων λειτουργιών θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2028, ανέφερε.

Η Shotwell είπε ότι η SpaceX σκοπεύει να ξεκινήσει την επόμενη δοκιμαστική πτήση του κολοσσιαίου πύραυλου Starship την Τρίτη. Ο πύραυλος είναι το κεντρικό κομμάτι των ονείρων του Musk να πάει ανθρώπους στο φεγγάρι και, τελικά, στον Άρη. Η εταιρεία έκανε μεγάλα βήματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας πτήσης της στις 13 Οκτωβρίου, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι στο διάστημα που περιελάμβανε το τράβηγμα του booster του οχήματος πίσω στην επιφάνεια εκτόξευσης χρησιμοποιώντας τεράστια μηχανικά χέρια.

Η Shotwell είπε στο συνέδριο ότι δεν θα εκπλαγεί αν το Starship πετάξει περίπου 400 φορές τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η SpaceX κυριαρχεί ήδη στην αγορά εμπορικών υπηρεσιών εκτόξευσης στο διάστημα με την οικογένεια Falcon της, στέλνοντας φορτία και ανθρώπους σε τροχιά για την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η Shotwell είπε ότι η μονάδα Starlink της εκτόξευε περίπου 60 δορυφόρους την εβδομάδα, με περίπου 7.000 δορυφόρους σε τροχιά, και θα ξεκινήσει την κυκλοφορία της υπηρεσίας "direct-to-cell" τον επόμενο μήνα περίπου. Η SpaceX είναι μία από τις λίγες εταιρείες που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν δορυφόρους για να παρέχουν συνδεσιμότητα σε καθημερινά smartphones καταναλωτών, αν και η αγορά βρίσκεται στα σπάργανα. Η Shotwell παρέμεινε σιωπηλή σχετικά με τα οικονομικά της SpaceX, αλλά είπε ότι η εταιρεία θα βγάλει «κάποια χρήματα» από το Starlink φέτος.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.