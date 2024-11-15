Η προτελευταία πανσέληνος του 2024, γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Κάστορα», υπόσχεται να προσφέρει ένα θέαμα με ενδιαφέρον για τους λάτρεις της αστρονομίας και τους παρατηρητές του ουρανού σήμερα, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή πανσέληνο καθώς είναι η τελευταία υπερπανσέληνος του 2024. Αυτό σημαίνει ότι το φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο φωτεινό από ό,τι συνήθως. το φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο.

Πώς πήρε το όνομά του

Το «Φεγγάρι του Κάστορα» είναι ένα από τα πολλά ονόματα της πανσελήνου του Νοεμβρίου. Ο όρος, σύμφωνα με την ΝΑSA, προέρχεται από παραδόσεις και λαογραφίες των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Επίσης, σύμφωνα με το Almanac, η πανσέληνος του Νοεμβρίου ονομάζεται και «φεγγάρι του κάστορα», γιατί αυτή την εποχή του χρόνου, οι κάστορες επιστρέφουν στις φωλιές τους, έχοντας αποθηκεύσει αρκετή τροφή για τον μακρύ χειμώνα που ακολουθεί.

Μερικά άλλα ονόματα που έχει η τελευταία υπερπανσέληνος είναι το «Παγωμένο Φεγγάρι» (Φυλή Κρι): Αναφέρεται στην πτώση της θερμοκρασίας που παρατηρείται αυτή την περίοδο.

Το «Φεγγάρι της Ανασκαφής» και αναφέρεται στα μικρά ζώα που σκάβουν το έδαφος, αναζητώντας πεσμένους καρπούς και το «Φεγγάρι του Οίστρου των Ελαφιών» που ναφέρεται στο γεγονός ότι αυτή είναι η περίοδος ζευγαρώματος των ελαφιών.

