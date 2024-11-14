Google: Δοκιμάζει τον «επίπτωση» της κατάργησης των ειδήσεων της ΕΕ από τα αποτελέσματα αναζήτησης

Τη στιγμή που η Google (Alphabet) συνεχίζει να αντιμετωπίζει «τριγμούς» στη σχέση της με εκδοτικές εταιρείες, ρυθμιστικές αρχές αλλά και αναγνώστες, ξεκινά μια αρκετά δραστική δοκιμή που μοιάζει με προειδοποίηση: θα αφαιρέσει από την αναζήτηση ειδησεογραφικό περιεχόμενο από εκδότες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ενώ η «δοκιμή» υποτίθεται ότι στοχεύει στο να καθορίσει πώς θα επηρεαστεί η επισκεψιμότητα και η συνολική εμπειρία αναζήτησης, δεν θα εμφανίζεται για όλους τους χρήστες αναφέρει το The Verge. Η Google θα αφαιρέσει ειδησεογραφικό περιεχόμενο της ΕΕ από τα αποτελέσματα αναζήτησης, τις ειδήσεις Google και το Discover μόνο για το 1% των χρηστών σε Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία και Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

Η Google λέει ότι εκτελεί τη δοκιμή «περιορισμένου χρόνου» επειδή οι ρυθμιστικές αρχές και οι εκδότες της ΕΕ «ζήτησαν πρόσθετα δεδομένα σχετικά με την επίδραση του περιεχομένου ειδήσεων στην Αναζήτηση». Ο τεχνολογικός κολοσσός δηλώνει ότι ότι θα συνεχίσει να εμφανίζει αποτελέσματα από ιστότοπους και εκδότες ειδήσεων που βρίσκονται εκτός ΕΕ και θα συνεχίσει να εμφανίζει αποτελέσματα από εκδότες ειδήσεων της ΕΕ μόλις τελειώσει η δοκιμή.Αυτό μπορεί να είναι απλώς ένα μικρό πείραμα, αλλά μοιάζει σχεδόν σαν μια προειδοποίηση αναφέρει και το Verge. Μέχρι το τέλος της δοκιμής, οι εκδότες ειδήσεων της ΕΕ θα εξακριβώσουν ακριβώς πόση επισκεψιμότητα θα έχαναν χωρίς την Google. Το πείραμα μπορεί επίσης να δώσει στην Google κάποια εικόνα για το πόσο ενδιαφέρονται πραγματικά οι χρήστες της για τις ειδήσεις. Αυτό είναι κάτι που το Facebook επίσης διερεύνησε– γεγονός οδήγησε τελικά τη Meta να αφαιρέσει την καρτέλα «Ειδήσεις» και να σταματήσει να πληρώνει εντελώς τους εκδότες.Tα τελευταία χρόνια, η Google πολέμησε σκληρά ενάντια στους κανονισμούς που θα ανάγκαζαν την εταιρεία να αποζημιώσει τους εκδότες για το περιεχόμενό τους. Στην ΕΕ, η Google υποχρεούται να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδειοδότηση περιεχομένου από εκατοντάδες εκδότες στο μπλοκ. Νωρίτερα φέτος, η Γαλλία διέταξε την Google να πληρώσει 272 εκατομμύρια δολάρια, καθώς διαπίστωσε ότι ο γίγαντας της αναζήτησης παραβίασε μια συμφωνία που προβλέπει αποζημίωση για τους ειδησεογραφικούς ομίλους.Η Google αφαίρεσε πρόσφατα συνδέσμους σε ειδησεογραφικά πρακτορεία της Καλιφόρνιας ως απάντηση στον νόμο «περί προστασίας της δημοσιογραφίας» της πολιτείας. Επίσης, απείλησε να αφαιρέσει συνδέσμους προς τοπικά μέσα ενημέρωσης στον Καναδά, και σχεδόν απέσυρε τη μηχανή αναζήτησής της από την Αυστραλία λόγω παρόμοιας νομοθεσίας. Εάν αυτό το μικρό τεστ στην ΕΕ είναι σημάδι για την «επόμενη ημέρα», η Google ενδέχεται να ετοιμάζει ακόμη πιο δραστικά μέτρα στο μέλλον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.