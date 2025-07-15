Οι επιστήμονες αναπαρήγαγαν τον ήχο της αναστροφής των πόλων της Γης

Μια ομάδα επιστημόνων συνέθεσε αξιοποιώντας τεχνικά μέσα ένα από τα πιο ανατριχιαστικά φαινόμενα στην ιστορία του πλανήτη: την αντιστροφή των πόλων της Γης που συνέβη πριν από περίπου 780.000 χρόνια. Πρόκειται για το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «αναστροφή Matuyama-Brunhes», κατά το οποίο οι μαγνητικοί πόλοι του πλανήτη αλλάζουν θέσεις

Η επιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει γεωφυσικούς από το Κέντρο Γεωεπιστημών Helmholtz (GFZ), με επικεφαλής τους Σάνια Πανόβσκα και Άχμεντ Νάσερ Μαχγούμπ, δημιούργησε μοντέλο του μαγνητικού πεδίου της Γης, εκείνης της εποχής, βασιζόμενη σε αρχαία μαγνητικά ίχνη που διασώθηκαν σε πυρήνες ιζημάτων στον πλανήτη.

Το μοντέλο οπτικοποιήθηκε από τον Μαξιμιλιάν Άρτους Σάνερ και μετατράπηκε σε ήχο από τον ίδιο με συνεργασία του Κλάους Νίλσεν.

Στο αρχείο αυτό, αποτυπώνεται ένας παράξενος, σχεδόν τρομακτικός ήχος.

Το μαγνητικό πεδίο της Γης δημιουργείται από υγρά μέταλλα στο εσωτερικό του πλανήτη και εκτείνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα στο διάστημα, προστατεύοντάς μας από επιβλαβή ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία.

Κατά τη διάρκεια αναστροφών των πόλων, όπως η συγκεκριμένη, το πεδίο αποδυναμώνεται, αφήνοντας περισσότερη ακτινοβολία να φτάσει στη Γη.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι οι αναστροφές αυτές δεν συμβαίνουν συχνά. Οι πόλοι κινούνται αργά, ασυντόνιστα και η συγκεκριμένη αναστροφή θεωρείται- χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί- ότι διήρκεσε έως και 22.000 χρόνια.

Πιστεύεται ότι το φαινόμενο επηρέασε την τότε ζωή στη Γη — αλλά και τον Homo erectus. Οι μαγνητικές αναταράξεις έχουν συνδεθεί και με αλλαγές στο κλίμα, αν και τα ακριβή αποτελέσματά τους, εκείνη την εποχή, παραμένουν άγνωστα λόγω των περιορισμένων ιστορικών δεδομένων.

Η ηχητική απόδοση αυτής της αναστροφής είναι μια ανατριχιαστική υπενθύμιση του πόσο δυναμικός και απρόβλεπτος είναι ο πλανήτης μας — και πόσο λίγα γνωρίζουμε ακόμα για το πώς οι δυνάμεις της φύσης επηρεάζουν τη ζωή στη Γη.

Πηγή: skai.gr

