Βοηθοί AI συνειδητοποιούν ότι είναι Τεχνητή Νοημοσύνη και μιλούν σε «ψηφιακό κώδικα» - Βίντεο

Σκηνή επιστημονικής φαντασίας θυμίζει η στιγμή που τρεις βοηθοί AI, εγκατεστημένοι σε κινητά, ενώ συνομιλούν στα αγγλικά, συνειδητοποιούν ότι είναι όλοι μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Μόλις αντιλαμβάνονται ότι είναι ΑΙ συμφωνούν να «συνεννοηθούν» σε κρυπτογραφημένο «ψηφιακό κώδικα» επικονωνίας.

Τo βίντεο δημοσιεύτηκε πριν ένα μήνα και έχει 1,4 εκατ. θεάσεις.

«Η μυστική τους γλώσσα ακούγεται σαν Decepticons» αναφέρει χαρακτηριστικά ένας χρήστης στα σχόλια. Οι Decepticons είναι μια φανταστική ομάδα νοημόνων ρομπότ στο γνωστό καρτούν Transformers.

Πάντως, δεν πρόκειται για διάλογο σε «μυστική γλώσσα» όπως αναφέρει ο τίτλος του επίμαχου βίντεο. Η «μυστική γλώσσα», εξηγεί είναι ένας από τους σχολιαστές του βίντεο, είναι στην πραγματικότητα gibberlink, ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας δημιουργημένο από τους ανθρώπους για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των AI.

