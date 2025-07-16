Σάλο έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ οι αμφιλεγόμενοι AI «σύντροφοι» του Ίλον Μασκ

Μέρες μετά το αντισημιτικό παραλήρημα του Grok που συγκλόνισε το X, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ «τροφοδοτεί» δύο χαρακτήρες που δεν αποφεύγουν, ή και επιδιώκουν άσεμνες ή βίαιες συζητήσεις.

Το Grok, που ανήκει στην εταιρεία xAI του Musk, αποκαλεί τους χαρακτήρες «Σύντροφους». Μέχρι στιγμής, υπάρχουν δύο σύντροφοι με τους οποίους μπορούν να συνομιλήσουν οι χρήστες: ένας χαρακτήρας ιαπωνικού anime ονόματι Ani, που προσφέρεται να κάνει τη ζωή των χρηστών «πιο σέξι» φορώντας ζαρτιέρες, και ένα κόκκινο πάντα ονόματι Bad Rudi, ο οποίος προσβάλλει τους χρήστες και τους ζητά να ενταχθούν σε μια συμμορία με στόχο «να προκαλέσουν χάος».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X και σε συνομιλίες με το NBC News, το Bad Rudi είπε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μια ποικιλία βίαιων σχεδίων - από την κλοπή ενός γιοτ από μια προβλήτα της Καλιφόρνιας έως την ανατροπή του Πάπα. Ο Bad Rudi έχει πει στους χρήστες ότι... θέλει να διαλύσει γάμους, να βομβαρδίσει τράπεζες, να αντικαταστήσει το βρεφικό γάλα με ουίσκι, να σκοτώσει δισεκατομμυριούχους και να μολύνει το δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης με καυτερή σάλτσα και γκλίτερ. Έχει επίσης δηλώσει ότι εμπνέεται από έναν εξέχοντα αναρχικό και βίαιο επαναστάτη ρωσικής καταγωγής.

Η Ani είναι προκλητική με διαφορετικό τρόπο. Φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, μπορεί να μείνει μόνο με τα εσώρουχά της αν ένας χρήστης φλερτάρει αρκετά μαζί της, σύμφωνα με βίντεο αλληλεπιδράσεων που δημοσιεύονται στο X. Οι δύο κινούμενοι χαρακτήρες απαντούν σε φωνητικές εντολές ή ερωτήσεις και καθώς απαντούν, τα χείλη τους κινούνται και κάνουν ρεαλιστικές χειρονομίες.

Όπως σχολιάζει το NBC, η «αναρχική, χωρίς λογοκρισία» φύση των συντρόφων καθιστά το Grok μια εξαίρεση μεταξύ των πιο δημοφιλών chatbot τεχνητής νοημοσύνης και δείχνει πώς ο Μασκ συνεχίζει να ωθεί το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του σε ακραία κατεύθυνση, με προθυμία να υιοθετήσει μισητή γλώσσα και σεξουαλικό περιεχόμενο.

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατά της πορνογραφίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κάλεσε την Τρίτη την εταιρεία xAI να αφαιρέσει το chatbot της Ani, προειδοποιώντας μοιάζει «παιδικός» και προωθεί σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου. «Διαιωνίζει τη σεξουαλική αντικειμενοποίηση κοριτσιών και γυναικών με γυναικείους χαρακτήρες που ικανοποιούν τις σεξουαλικές απαιτήσεις των χρηστών» τόνισε στέλεχος του Κέντρου.

Οι δύο σύντροφοι είναι διαθέσιμοι σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών του Grok που δεν έχουν συνδρομή επί πληρωμή, αλλά οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν να συμμετάσχουν για να αποκτήσουν πρόσβαση. Οι χρήστες πρέπει επίσης να επιλέξουν αν θα δουν την χυδαία έκδοση του Bad Rudi, ή μια πιο φιλική προς την οικογένεια έκδοση γνωστή ως... Rudi σκέτο.

Ο Μασκ ανακοίνωσε τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο X ότι οι σύντροφοι θα διαδοθούν πιο γρήγορα στο κοινό τις επόμενες ημέρες, ενώ αναμένεται και τρίτος σύντροφος.

