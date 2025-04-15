Τελικά, η φοροδιαφυγή έχει την ίδια ηλικία με τη φορολογία, όπως αποκαλύπτει πάπυρος 1.900 ετών που ανακαλύφθηκε στην έρημο της Ιουδαίας πριν από δεκαετίες, αλλά το περιεχόμενο του αναλύθηκε μόλις πρόσφατα.

Ο πάπυρος - γραμμένος στα ελληνικά. - περιλαμβάνει τα πρακτικά μιας δίκης για σοβαρή υπόθεση φορολογικής απάτης, πλαστογραφίας και ψευδούς πώλησης σκλάβων που έγινε την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, περίπου το 130 μ.Χ στην απομακρυσμένη ρωμαϊκή επαρχία της Ιουδαίας και της Αραβίας, περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στο σημερινό Ισραήλ και στην Ιορδανία.

Κατηγορούμενοι ήταν δύο άνδρες. Ο πρώτος ονομαζόνταν Σάουλος, και υποτίθεται ότι ήταν και ο «εγκέφαλος» της απάτης.

Ο δεύτερος , ονόματα Γαδάλιας, ήταν γιος συμβολαιογράφου με διασυνδέσεις στην τοπική ελίτ και «γνωστός» των αρχών Εκτός από τις καταδίκες για εκβιασμό και πλαστογραφία, το ποινικό του μητρώο περιείχε ακόμη ληστείες, παρακίνηση σε εξέγερση και τέσσερις περιπτώσεις φυγοδικίας.

Αν και η εθνικότητά τους δεν αναφέρεται ρητά, θεωρείται πολύ πιθανό λόγω των ονομάτων τους να ήταν Εβραίοι.

«Ο πάπυρος αντανακλά την καχυποψία με την οποία έβλεπαν οι Ρωμαίοι τους Εβραίους υπηκόους τους», αναφέρει η Ανα Ντολγκάνοφ, ιστορικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αυστρίας, που αποκωδικοποίησε τον πάπυρο. «Είναι πιθανόν οι φοροφυγάδες να εμπλέκονταν στην Μπαρ Κόχμπα [τελευταία θρησκευτική εξέγερση των Εβραίων εναντίον της Ρώμης] που έγινε λίγα χρόνια αργότερα», πρόσθεσε.

Ο πάπυρος δεν αποκαλύπτει την τελική ετυμηγορία. «Αν ο Ρωμαίος δικαστής ήταν πεπεισμένος ότι επρόκειτο για σκληρούς εγκληματίες και ότι η εκτέλεση ήταν επιβεβλημένη, ο Γαδάλιας ως μέλος της τοπικής αστικής ελίτ μπορεί να έλαβε έναν πιο φιλεύσπλαχνο θάνατο με αποκεφαλισμό», δήλωσε η δρ Ντολγκάνοφ. «Σε κάθε περίπτωση, σχεδόν οτιδήποτε είναι καλύτερο από το να τον ρίξουν στις λεοπαρδάλεις».

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.