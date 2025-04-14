Sony: Αυξάνει την τιμή της κονσόλας PlayStation 5

Η Sony ανακοίνωσε ότι αύξησε την τιμή της κονσόλας PlayStation 5 σε αγορές στην Ευρώπη, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο ιαπωνικός όμιλος τεχνολογίας και ψυχαγωγίας δήλωσε ότι ένα «οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις» βρίσκεται πίσω από την κίνηση, επικαλούμενος τον πληθωρισμό και τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών στη σκιά των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή μιας κονσόλας PlayStation 5, χωρίς μονάδα οπτικού δίσκου Blu-ray, έχει αυξηθεί στα 499,99 ευρώ (569,59 δολάρια ΗΠΑ), τόνισε η εταιρεία.

Η ίδια συσκευή θα κοστίζει 429,99 λίρες (566,90 δολάρια ΗΠΑ) στη Βρετανία. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για αύξηση των τιμών κατά 11% και 10%, αντίστοιχα.

Οι πελάτες της Sony στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία θα δουν αύξηση στην τιμή της ίδιας κονσόλας, μαζί με ένα τυπικό PS5 με μονάδα Blu-ray.

Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις τιμών και στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχει έως στιγμής ενημέρωση από την αντιπροσωπεία της Sony στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

