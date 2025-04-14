Επένδυση ύψους 12 δισ. ευρώ σε εύρος δεκαετίας, υπό την επωνυμία Project Clover, για την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών του προωθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

Όπως ανέφερε ο κ. Enrico Bellini, Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής, Νότια Ευρώπη, του TikTok, στην διάρκεια αποκλειστικής συνέντευξής του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η συγκεκριμένη επένδυση «θέτει πρωτοποριακά μέτρα ασφαλείας για τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών μας, περιλαμβάνοντας ανεξάρτητη εποπτεία από την ευρωπαϊκή εταιρεία κυβερνοασφάλειας NCC Group. Με την προστασία των δεδομένων στο επίκεντρό του, αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να θέσει ένα νέο πρότυπο για την ασφάλεια των δεδομένων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα επιτρέπει ασφαλή παγκόσμια ροή δεδομένων και συνεχιζόμενη καινοτομία».

Όπως επισημαίνει ο κ.Bellini, «το TikTok είναι μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για να εμπνέει τη δημιουργικότητα και να φέρνει χαρά (η αποστολή μας), γι' αυτό και σχεδιάστηκε με το περιεχόμενο να έχει τον πρώτο λόγο και όχι οι χρήστες ή οι σχέσεις τους». Και προσθέτει: «η ασφάλεια των χρηστών μας και των δεδομένων τους αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας».

Το TikTok είναι μια αναπτυσσόμενη/ανθούσα κοινότητα με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, 150 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 175 εκατομμύρια στην Ευρώπη ως ήπειρο.

Το TikTok έχει 4,3 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ελλάδα (Μάρτιος - Δεκέμβριος 2024 σύμφωνα με τη μεθοδολογία DSA), δημιουργώντας τόσο μακρο - όσο και μικρο - κοινότητες γύρω από ενδιαφέροντα όπως τα ταξίδια, το φαγητό, τα αθλήματα, την οικονομική εκπαίδευση και άλλα. Αυτές οι κοινότητες χτίζονται από καθημερινούς ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα και γενιές.

Πώς μπορούν να προστατευθούν τα δεδομένα του μέσου χρήστη κοινωνικών δικτύων; Τι πρέπει να έχει κάθε χρήστης κατά νου προς αυτήν την κατεύθυνση;

«Η ασφάλεια των χρηστών μας και των δεδομένων τους αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το TikTok δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών μέσω αυστηρών ελέγχων και πρωτοκόλλων» δήλωσε ο Bellini.

Για παράδειγμα, η πρόσβαση των εργαζομένων στα δεδομένα υπόκειται σε αυστηρά πολυεπίπεδα πρωτόκολλα έγκρισης και ταυτοποίησης, τα οποία εγκρίνονται κατά περίπτωση και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το TikTok επενδύει πάνω από €12 δισεκατομμύρια στο Project Clover για την ενίσχυση της προστασίας δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών.

Παρά τα ήδη αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, το έργο εισάγει επιπλέον μέτρα όπως η αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων εντός ευρωπαϊκής ζώνης και η χρήση προηγμένων τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας (PET), όπως η ψευδωνυμοποίηση και η διαφορική ιδιωτικότητα.

Υπό την ανεξάρτητη εποπτεία της NCC Group (ειδικός στην κυβερνοασφάλεια), το TikTok διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα ρυθμίζεται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία υπερβαίνουν τα τρέχοντα πρότυπα της βιομηχανίας.

Project Clover

Το TikTok εφαρμόζει το Project Clover από το 2023, μια επένδυση ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για 10 χρόνια, που θέτει πρωτοποριακά μέτρα ασφαλείας για τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών μας, περιλαμβάνοντας ανεξάρτητη εποπτεία από την ευρωπαϊκή εταιρεία κυβερνοασφάλειας NCC Group. Με την προστασία των δεδομένων στο επίκεντρό του, αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να θέσει ένα νέο πρότυπο για την ασφάλεια των δεδομένων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα επιτρέπει ασφαλή παγκόσμια ροή δεδομένων και συνεχιζόμενη καινοτομία. Η δυνατότητα να μοιραστούμε την εξέλιξη του TikTok στο Οικονομικό Φόρουμ της Δελφών είναι σημαντική για το TikTok και αναδεικνύει την αξία που δίνουμε στην ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία σχετικά με τη δουλειά μας στα θέματα ασφαλείας και πρότυπα προστασίας.

Το TikTok αντιμετωπίζει πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ, για φερόμενη παράνομη αποστολή δεδομένων Ευρωπαίων χρηστών στην Κίνα. Πόσο ασφαλείς μπορεί να αισθάνονται οι χρήστες του TikTok για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων;

«Πρόκειται για εικασίες που αναφέρθηκαν από κάποια μέσα ενημέρωσης» απαντά ο κος Bellini.

Τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών αποθηκεύονται από προεπιλογή στην ευρωπαϊκή μας ζώνη, η οποία είναι βασισμένη στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί μέρος του Project Clover, το οποίο το TikTok υλοποιεί από το τέλος του 2023, μια επένδυση 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για 10 χρόνια, η οποία θέτει πρωτοποριακά μέτρα ασφαλείας για τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών μας, περιλαμβάνοντας ανεξάρτητη εποπτεία από την ευρωπαϊκή εταιρεία κυβερνοασφάλειας NCC Group. Με την προστασία των δεδομένων στο επίκεντρό του, αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να θέσει ένα νέο πρότυπο για την ασφάλεια των δεδομένων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα επιτρέπει ασφαλή παγκόσμια ροή δεδομένων και συνεχιζόμενη καινοτομία.

Ακόμα και πριν από την εισαγωγή του Project Clover, η πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών ήταν ήδη αυστηρά ελεγχόμενη, με τους υπαλλήλους του TikTok να έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που χρειάζονταν για να εκτελέσουν τη δουλειά τους και μάλιστα υπό αυστηρές συνθήκες για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

