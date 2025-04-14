Μια ηλιακή υπερκαταιγίδα αρκετά ισχυρή, ικανή να προκαλέσει «διαδικτυακή αποκάλυψη», να πληξει δορυφόρους και την παροχή του καθαρού νερού, θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη «ανά πάσα στιγμή», προειδοποιούν οι ειδικοί.

Η τελευταία ηλιακή έκλαμψη τέτοιου μεγέθους συνέβη πριν από περισσότερα από χίλια χρόνια – πολύ πριν την εισαγωγή του ηλεκτρισμού, όπως μεταδίδει η dailymail. Στη σύγχρονη εποχή, μια τέτοια καταιγίδα θα προκαλούσε μπαράζ διακοπών σε ρεύμα και διαδίκτυο γεγονός που θα προκαλούσε αλυσιδωτά προβλήματα όπως κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών αγορών και μπλακάουτ στις αεροπορικές επικοινωνίες. Το μόνο θετικό αποτέλεσμα θα ήταν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Βόρειου Σέλαος, που πιθανότατα θα ήταν ορατές σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Λεπτό προς λεπτό τι θα συμβεί αν μια ηλιακή υπερκαταιγίδα χτυπούσε τη Γη

Σε γράφημά της η Daily Mail περιγράφει τι θα συνέβαινε από την πρώτη στιγμή μέχρι χρόνια μετά:

Αρχικά, όπως αναφέρεται, θα εκδηλωνόταν μία ακραία ηλιακή έκλαμψη στην επιφάνεια του Ήλιου. Για τους αστρονόμους που μελετούν αυτήν τη γιγάντια σφαίρα αερίων, θα μοιάζει με έντονες εκρήξεις φωτός. Μετά από 20 λεπτά ενεργειακά φορτισμένα σωματίδια που ταξιδεύουν σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός φτάνουν στη Γη. Αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στον εξοπλισμό διαστημικών σκαφών, να αποδιοργανώσουν τις δορυφορικές επικοινωνίες, τα συστήματα GPS και να προκαλέσουν κατάρρευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπάρχει επίσης κίνδυνος ακτινοβολίας για πιλότους και επιβάτες αεροσκαφών που πετούν σε μεγάλα υψόμετρα κοντά στους πόλους. 18 ώρες μετά, η διείσδυση πρωτονίων, στην ατμόσφαιρα της Γης μπορεί να προκαλέσει μπλακάουτ, κατάρρευση δικτύων ενέργειας και διακοπή του διαδικτύου. Οι συνέπειες από κάτι τέτοιο θα ήταν αλυσιδωτές: από διακοπές στην υδροδότηση και τον καθαρισμό του νερού έως την καταστροφή τροφίμων λόγω του μπλακάουτ στις συσκευές. Εβδομάδες μετά: Υπογραμμίζεται ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να τεθούν ξανά σε λειτουργία οι μετασχηματιστές ισχύος. Είναι πιθανό να είναι ακόμα δύσκολη η πρόσβαση σε καθαρό νερό και φρέσκα τρόφιμα, ενώ οι εταιρείες δορυφορικών και επικοινωνιών θα προσπαθούν ακόμα να διορθώσουν τις ζημιές που έχει υποστεί ο εξοπλισμός τους στο διάστημα. Τέλος, χρόνια μετά η πιθανή βλάβη στο στρώμα του όζοντος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία σε ορισμένα μέρη του κόσμου.

Το συμβάν Miyake

Σύμφωνα με την dailymail, οι ειδικοί γνωρίζουν για την προηγούμενη ακραία ηλιακή έκλαμψη μέσω προσεκτικής ανάλυσης των δακτυλίων δέντρων. Ειδικότερα, το φαινόμενο είναι γνωστό ως «συμβάν Miyake», από την ερευνήτρια που το ανακάλυψε, μια φοιτήτρια διδακτορικού που ονομάζεται Fusa Miyake, μελετώντας δακτυλίους δέντρων και παρατηρώντας μια τεράστια αύξηση άνθρακα-14 πριν από περίπου 1.250 χρόνια.

Ο καθηγητής Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, Mathew Owens, εξηγεί ότι ένα νέο συμβάν Miyake θα προκαλούσε, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω καταστροφής μετασχηματιστών. «Αν το φανταστείτε σε μεγάλη κλίμακα, αυτό γίνεται πραγματικά ανησυχητικό. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει το δίκτυο στο διαδίκτυο επειδή αυτοί οι μετασχηματιστές χρειάζονται μήνες για να κατασκευαστούν και να εγκατασταθούν», εξηγεί και τονίζει ότι αυτές οι διακοπές ρεύματος θα οδηγούσαν σε προβλήματα τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην παροχή του καθαρού νερού. Σύμφωνα με τον ίδιο θα προκύψουν ακόμα και προβλήματα στη συντήρηση τροφίμων λόγω έλλειψης ψύξης.

Θα μπορούσαν επίσης να διακοπούν οι δορυφορικές επικοινωνίες και να καταρρεύσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα υπήρχαν σοβαρές συνέπειες για την αεροπορία, καθώς τα συστήματα επικοινωνίας τους θα αποσυνδέονταν, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα αεροπλάνων που θα πετούσαν σε μεγάλο ύψος κοντά στους πόλους θα ήταν πιθανό να εκτεθούν σε αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας.

Οι επιστήμονες θα είχαν μόνο περίπου 18 ώρες προειδοποίησης πριν από ένα τέτοιο συμβάν σαν το Miyake, το οποίο εκτιμάται ότι θα ήταν τουλάχιστον 10 φορές ισχυρότερο από το «συμβάν Carrington» του 1859 που δημιούργησε ένα εντυπωσιακό σέλας και προκάλεσε διαταραχές στα τηλεγραφικά συστήματα.

Ο καθηγητής Όουενς είπε επίσης ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τι είδους αντίκτυπο θα είχε ένα γεγονός Miyake στην ανθρώπινη υγεία. «Το επίπεδο ακτινοβολίας από το συμβάν του Carrington θα ήταν το ισοδύναμο με τη λήψη μερικών ακτινογραφιών θώρακα», εξήγησε και τόνισε: «Θα το απέφευγες αν μπορούσες, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου για σένα».

Η πιθανότητα ενός νέου γεγονότος Miyake αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στους επιστημονικούς κύκλους τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με έρευνα του 2022 από το Πανεπιστήμιο του Queensland, ένα τέτοιο γεγονός «Εάν ένα συμβάν Miyake συνέβαινε σήμερα, η ξαφνική και δραματική αύξηση της κοσμικής ακτινοβολίας θα μπορούσε να είναι καταστροφική για τη βιόσφαιρα και την τεχνολογική κοινωνία». Αναφερόμενη σε ηλιακή καταιγίδα που χτύπησε το 774 μ.Χ., η έρευνα τονίζει επίσης ότι ένα τέτοιο φαινόμενο θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει σημαντική μείωση του στρώματος του όζοντος κατά περίπου 8,5% «με σημαντική αλλά όχι καταστροφική επίδραση στον καιρό».

