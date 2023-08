Ανακαλύφθηκε το πρώτο εξωγήινο αντικείμενο στη Γη: Τι δηλώνει καθηγητής του Χάρβαρντ για θραύσματα που βρέθηκαν στον Ειρηνικό Τεχνολογία 16:43, 29.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

71

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα θραύσματα προήλθαν από ένα αντικείμενο μεγέθους ενός μέτρου που συνετρίβη ανοιχτά της Παπούα της Νέας Γουινέας το 2014, το οποίο ο καθηγητής ισχυρίζεται ότι ήταν ένα εξωγήινο σκάφος