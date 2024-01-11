Σε λειτουργία η εφαρμογή e-Peitharxika για την πειθαρχική δικαιοσύνη στο Δημόσιο

Η εφαρμογή e-Peitharxika τέθηκε σε λειτουργία από σήμερα Πέμπτη 11 Ιανουαρίου σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας και παρακολούθησης της πορείας της πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων, στο Δημόσιο, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Γίνεται επίσης δυνατή η συστηματική παρακολούθηση από ένα μοναδικό σημείο της πειθαρχικής διαδικασίας και της έκβασης των υποθέσεων, ενώπιον μονομελών πειθαρχικών οργάνων και πειθαρχικών συμβουλίων, σε όλα τα στάδια.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και διασταύρωσης στοιχείων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως, της υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη, της αναπληρώτριας διοικήτριας της ΕΑΔ Αλεξάνδρας Ρογκάκου και του γενικού γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης Δημήτρη Κιρμικίρογλου.

«Η ηλεκτρονική εφαρμογή e-Peitharxika, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο για την επιτάχυνση αλλά και για την αξιολόγηση της πειθαρχικής διαδικασίας. Η χρήση της μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα σημεία που ενδεχομένως χρειάζονται βελτίωση και να προβούμε σε ανάληψη πρωτοβουλιών ανασχεδιασμού με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Όπως αναφέρθηκε, με τη χρήση της εφαρμογής, γίνονται γνωστοί τόσο ο αριθμός, όσο και ο χρόνος ολοκλήρωσης των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και των Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων που διενεργούνται καθώς και η έκβασή τους. Παράλληλα, συγκεντρώνονται στοιχεία αναφορικά με τα συνήθη πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές που επιβάλλονται, τη συγκριτική αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων, τη διαπίστωση τυχόν περιστατικών «παραβατικότητας» στις υπηρεσίες, την εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων/ποινών, τις περιπτώσεις παραγραφών και τα αίτια αυτών, τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τον χρόνο εκδίκασής τους και τους λόγους καθυστέρησης.

Η βασική στόχευση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης συνοψίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

- Αφενός, να συνδράμει τους αρμόδιους υπαλλήλους στην παρακολούθηση του συνόλου της πορείας της πειθαρχικής διαδικασίας, προκειμένου να εντοπίζουν τυχόν στρεβλώσεις και παθογένειες και να βελτιώνουν τη συνολική της λειτουργία.

- Αφετέρου, να ενισχύσει το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΑΔ στην κατεύθυνση θωράκισης της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η πιλοτική χρήση της εφαρμογής συμπεριέλαβε τους εξής φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δήμος Αθηναίων, e-ΕΦΚΑ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και ήδη έχουν καταχωριστεί 1.104 χρήστες και πλήθος πειθαρχικών υποθέσεων.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, βασιζόμενη αποκλειστικά σε ίδιες δυνάμεις.

