Samsung Galaxy Ζ Fold4 και Flip4: Με ουσιαστικές βελτιώσεις στα σημεία

Τα αναδιπλούμενα κινητά της Samsung Galaxy Ζ Fold4 και Flip4 παρουσίασε σήμερα Τετάρτη η νοτιοκορεατική εταιρεία στο Galaxy Unpacked event της, και αυτό που είδαμε ήταν ουσιαστικές βελτιώσεις στα σημεία συγκριτικέ μα την προηγούμενη γενιά, αντί για ριζικές αλλαγές.



Samsung Galaxy Z Fold 4



Το "μεγάλο" Samsung Z Fold 4 είναι ελαφρώς πιο κοντό και ελάχιστα πιο πλατύ από το προηγούμενο μοντέλο όταν είναι διπλωμένο, κάνοντας ευκολότερη τη χρήση με ένα χέρι. Τα πλαίσια γύρω από την οθόνη έχουν επίσης μικρύνει. Ο μηχανισμός αναδίπλωσης είναι επίσης αισθητά μικρότερος με τη συσκευή να είναι ελαφρύτερη.



Η εξωτερική οθόνη έχει διαστάσεις 6.2” και η εσωτερική 7.6”, ενώ αμφότερες χρησιμοποιούν πάνελ Dynamic AMOLED 2X. Η κάμερα της εσωτερικής οθόνης είναι πλέον σχεδόν «εξαφανισμένη», ωστόσο η ποιότητα εικόνας της πάσχει ακόμα.



Η χωρητικότητα της μπαταρίας φτάνει τα 4400mAh. Το Fold 4 υποστηρίζει S Pen αλλά δεν ενσωματώνεται στο κινητό όπως στο S22 Ultra.



Οι κάμερες επίσης έχουν δεχθεί σημαντική αναβάθμιση, με τον βασικό αισθητήρα πλέον να είναι στα 50MP με οπτική σταθεροποίηση. Συνοδεύεται από έναν αισθητήρα ultra-wide 12MP και έναν τηλεφακό 10MP με 3x οπτικό zoom.



Το Samsung Galaxy Z Fold4 θα έχει τιμή εκκίνησης για το μοντέλο των 256GB στα 1.899 ευρώ.



Samsung Galaxy Z Flip 4



Το Galaxy Z Flip 4 από τη μεριά του θα καταφθάσει με μια σημαντική αναβάθμιση ως προς τη μπαταρία. H εξωτερική οθόνη φθάνει τις 1,9 ίντσες, ενώ η εσωτερική τις 6,7 ίντσες.

Ο βασικός αισθητήρας είναι 12ΜΡ. Συνοδεύεται από έναν αισθητήρα ultra-wide 12MP και έναν για σέλφι 10ΜΡ.



Η μπαταρία έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα 3,700 mAh. Το βάρος του κινητού δεν ξεπερνά τα 187 γραμμάρια.



Το Samsung Galaxy Z Flip 4 θα έχει τιμή εκκίνησης τα 1.099 ευρώ



Ο επεξεργαστής (SoC) που φοράνε αμφότερα τα μοντέλα είναι ο Snapdragon 8+ Gen 1, η «ναυαρχίδα» της Qualcomm.

