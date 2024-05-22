Όχι πια Xbox, Nintendo και Playstation… Η νέα γενιά της Ρωσίας χρειάζεται ρωσική κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, και με ρωσικά παιχνίδια, σύμφωνα με τη Μόσχα.



«Η ιδέα της δημιουργίας μιας εγχώριας κονσόλας παιχνιδιών συζητείται» δήλωσε την Τετάρτη ο υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Βασίλι Σπακ στο συνέδριο «Digital Industry of Industrial Russia» (CIPR).

Πηγή: skai.gr

«Η ιδέα της δημιουργίας μιας εγχώριας κονσόλας παιχνιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία συζητείται, η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, είμαστε σε επαφή με την κοινότητα του κλάδου και συλλέγουμε σχόλια σχετικά με το ποιος έχει ποιους πόρους για να τη δημιουργήσει», είπε, σύμφωνα με το TASS.Ο Σπακ σημείωσε ότι παράλληλα θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία δημιουργίας ρωσικών βιντεοπαιχνιδιών, ώστε «». Ο Ρώσος υφυπουργός πρόσθεσε ότι πρόκειται για «σοβαρή, ολοκληρωμένη δουλειά», καθώς τα παιχνίδια είναι ένα από τα εργαλεία εκπαίδευσης των νέων.Σημείωσε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με προγραμματιστές από «φιλικές χώρες», καθώς στο πλαίσιο των κυρώσεων, τα περισσότερα ξένα παιχνίδια που κυκλοφορούν στη ρωσική αγοράΣτα τέλη Μαρτίου, ο Ρώσος πρόεδροςέδωσε εντολή στη ρωσική κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα της οργάνωσης της παραγωγής. Η προθεσμία είναιΤον Απρίλιο και τις αρχές Μαΐου, οι πωλήσεις κονσολών παιχνιδιών στη ΡωσίαΟι πιο δημοφιλείς κονσόλες ήταν το PlayStation, το Xbox και το Nintendo Switch.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.