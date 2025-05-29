Εδώ και χρόνια, επιστήμονες και αστρονόμοι προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν υπάρχει ένας 9ος πλανήτης κρυμμένος στο ηλιακό μας σύστημα - και αν ναι, πώς θα μπορούσαμε να τον βρούμε;

Τώρα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Rice ισχυρίζονται ότι έχουν νέα στοιχεία για την πιθανότητα ύπαρξης του «Πλανήτη Εννέα» - καθώς και μια μέθοδο για να τον εντοπίσουν.

Με βάση πολύπλοκες προσομοιώσεις, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι υπάρχουν περίπου 40% πιθανότητες να κρύβεται στο ηλιακό μας σύστημα ένα ουράνιο σώμα που μοιάζει με τον Πλανήτη Εννέα, το οποίο θα μπορούσε να ανακαλυφθεί χρησιμοποιώντας το Παρατηρητήριο Vera C. Rubin, στη Χιλή.

«Παγωμένος» πολύ μακρυά από τον Ήλιο

Ο Πλανήτης Εννέα είναι ένας υποθετικός πλανήτης, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από αστρονόμους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) το 2016.

Λέγεται ότι έχει μάζα περίπου πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης - στο μέγεθος του Ποσειδώνια - και γυρίζει γύρω από τον Ήλιο σε απόσταση πολύ πέρα από τον Πλούτωνα.

Στη νέα τους μελέτη, σύμφωνα με την Daily Mail, η ομάδα ξεκίνησε να κατανοήσει εάν ο Πλανήτης Εννέα θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει ή όχι.

Εάν υπάρχει, ο Πλανήτης Εννέα θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση των μοναδικών τροχιών μερικών μικρότερων αντικειμένων στη ζώνη Kupier - μια περιοχή παγωμένων συντριμμιών που εκτείνεται πολύ πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα.

Χρησιμοποιώντας πολύπλοκες προσομοιώσεις, η ομάδα κατέληξε ότι οι πλανήτες ευρείας τροχιάς, όπως ο Πλανήτης Εννέα, δεν είναι ανωμαλίες. Αντίθετα, είναι φυσικά παραπροϊόντα μιας χαοτικής πρώιμης φάσης στην ανάπτυξη του πλανητικού συστήματος.

«Όταν οι γιγάντιοι πλανήτες χτυπούν ο ένας τον άλλον μέσω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων, μερικοί εκτοξεύονται πολύ μακριά από το άστρο τους» εξήγησε ο André Izidoro, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Αν ο χρόνος και το περιβάλλον είναι σωστά, αυτοί οι πλανήτες δεν εκτινάσσονται, αλλά μάλλον παγιδεύονται σε εξαιρετικά ευρείες τροχιές».

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι οι πλανήτες ωθούνται σε αυτές τις ευρείες τροχιές από εσωτερικές αστάθειες, πριν σταθεροποιηθούν από τη βαρυτική επίδραση των κοντινών αστεριών.

«Όταν αυτές οι βαρυτικές "κλωτσιές" συμβαίνουν ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, η τροχιά ενός πλανήτη αποσυνδέεται από το εσωτερικό πλανητικό σύστημα», δήλωσε από την πλευρά του ο Nathan Kaib, συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Αυτό δημιουργεί έναν πλανήτη ευρείας τροχιάς - έναν που ουσιαστικά παγώνει στη θέση του μετά τη διασπορά του σμήνους». Ένας τέτοιος πλανήτης θα μπορούσε να είναι τελικά και ο «μυστικός» Π9.



Τώρα, η ομάδα του Πανεπιστήμιου Rice επιστρατεύει το πανίσχυρο Παρατηρητήριο Vera C. Rubin, στη Χιλή για να βρει τα «ντοκουμέντα» που θα επιβεβαιώσουν τη θεωρία ύπαρξης του Πλανήτη Εννέα.

Το αστρονομικό Παρατηρητήριο βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού στη Χιλή, και διαθέτει τη μεγαλύτερη κάμερα που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Μάλιστα πρόκειται να στείλει τις πρώτες του εικόνες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Με την απαράμιλλη ικανότητά του να ερευνά τον ουρανό σε βάθος και λεπτομέρεια, το αστεροσκοπείο αναμένεται να προωθήσει σημαντικά την αναζήτηση για απομακρυσμένα αντικείμενα του ηλιακού συστήματος, αυξάνοντας την πιθανότητα ανίχνευσης του Πλανήτη Εννέα - ή παρέχοντας τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποκλειστεί η ύπαρξή του», ανέφεραν οι ερευνητές σε δήλωσή τους.

Πηγή: skai.gr

