Τουλάχιστον τρεις αστεροειδείς θα μπορούσαν να χτυπήσουν τη Γη μέσα σε λίγες εβδομάδες προκαλώντας ενδεχομένως χάος στον πλανήτη μας.

«Είκοσι συν-τροχιακοί αστεροειδείς [διαστημικοί βράχοι στην τροχιά δύο ουράνιων σωμάτων] της Αφροδίτης είναι γνωστοί αυτή τη στιγμή», προειδοποίησαν οι συγγραφείς σε μια μελέτη οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Astronomy & Astrophysics».

Η διεθνής ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Valerio Carruba του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, έγραψε ότι τουλάχιστον τρεις από τους αστεροειδείς - 2020 SB, 524522 και 2020 CL1 - που περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο σε συνδυασμό με τον δίδυμο πλανήτη μας έχουν ασταθείς τροχιές που τους φέρνουν επικίνδυνα κοντά στη Γη, ανέφερε η Daily Mail.

Εάν αυτή η ασταθής τροχιά μετατοπιστεί μόνο ελαφρώς από μια μικρή βαρυτική αλλαγή ή από κάποια άλλη δύναμη, οι αστεροειδείς θα μπορούσαν να τεθούν σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Η συν-τροχιακή τους κατάσταση προστατεύει αυτούς τους αστεροειδείς από τις κοντινές προσεγγίσεις στην Αφροδίτη, αλλά δεν τους προστατεύει από το να συναντήσουν τη Γη», προειδοποίησαν οι ερευνητές, σύμφωνα με την Daily Galaxy.

Η Carruba & Co. κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα χρησιμοποιώντας απομιμήσεις διαστημικών πετρωμάτων για να προσομοιώσει μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων σε διάστημα 36.000 ετών, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος πληθυσμός αστεροειδών χαμηλής εκκεντρικότητας - αυτών που προηγουμένως θεωρούνταν ακίνδυνοι - που θα μπορούσαν να ωθηθούν προς τη Γη μέσω βαρυτικών μετατοπίσεων και άλλων παραγόντων.

Τα πράγματα όμως γίνονται χειρότερα αφού οι τροχιές των προαναφερθέντων κοσμικών πετρωμάτων δεν ανιχνεύονται από τις συσκευές που υπάρχουν στη Γη.

Ενώ οι επιστήμονες της NASA και άλλων διαστημικών υπηρεσιών παρακολουθούν συστηματικά δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς κοντά στη Γη, τα τηλεσκόπια δεν μπορούν να εντοπίσουν βράχους σε μια υποτροχιακή τροχιά με την Αφροδίτη λόγω της λάμψης του ήλιου, η οποία τους προστατεύει σαν μια κοσμική συσκευή απόκρυψης, ανέφερε το ειδησιογραφικό κανάλι WION.

Λόγω αυτού του διαστρικού τυφλού σημείου, το Αστεροσκοπείο Ρούμπιν στη Χιλή θα έχει μόνο δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να εντοπίσει θανατηφόρους αστεροειδείς.

Οι αστεροειδείς 2020 SB, 524522 και 2020 CL1 έχουν διάμετρο μεταξύ 330 και 1.300 ποδιών, καθιστώντας τον καθένα ικανό να καταστρέψει ολόκληρες πόλεις και να προκαλέσει τεράστιες πυρκαγιές και τσουνάμι, ανέφερε η Daily Mail.

Μια πρόσκρουση με τη Γη θα άφηνε έναν κρατήρα πλάτους άνω των δύο μιλίων και θα παρήγαγε 1 εκατομμύριο φορές περισσότερη ενέργεια από την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας το 1945.

Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών του επίγειου εξοπλισμού παρακολούθησης, ίσως χρειαστεί να στραφούμε στα άστρα για μια λύση.

«Πιστεύουμε ότι μόνο μια ειδική παρατηρητική εκστρατεία από μια διαστημική αποστολή κοντά στην Αφροδίτη θα μπορούσε ενδεχομένως να χαρτογραφήσει και να ανακαλύψει όλους τους ακόμη «αόρατους» PHA [πιθανώς επικίνδυνους αστεροειδείς] μεταξύ των αστεροειδών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη», επισήμαναν οι μελετητές.

