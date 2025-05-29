Άλωση της Κωνσταντινούπολης: AI βίντεο που αναπαριστά το συμβάν

Την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, που σημειώθηκε σαν σήμερα το 1453, αναπαριστά εντυπωσιακά η Τεχνητή Νοημοσύνη σε κανάλι του Instagram.
Η Άλωση είχε κοσμοϊστορικές συνέπειες για τον ελληνισμό, τη Χριστιανοσύνη και τον δυτικό κόσμο γενικότερα. Η πολιορκία διήρκεσε από τις 6 Απριλίου έως την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 (Ιουλιανό ημερολόγιο). Η άλωση αυτή της Κωνσταντινούπολης, σήμανε και το τέλος της υπερχιλιετούς Δυτικής Ρωμαϊκής (ή Βυζαντινής κατά τους δυτικούς) Αυτοκρατορίας.
Παρά τη γενναιότητα του Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου, ο συντριπτικά υπέρτερος οθωμανικός στρατός, με επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β' κατόρθωσε τελικά να αλώσει την Πόλη.
