Ίλον Μασκ: Διέψευσε τον Πάβελ Ντούροφ για τη ενσωμάτωση του Grok στο Telegram

Ο Ίλον Μασκ διέψευσε δημόσια τον ιδρυτή του Telegram Πάβελ Ντούροφ ότι o βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης Grok, που χρησιμοποιείται και στην πλατφόρμα X, θα ενσωματωθεί στο Telegram. «Δεν έχει υπογραφεί συμφωνία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, έσπευσε να απαντήσει στον δισεκατομμυριούχο: «Σωστά. Έχει επιτευχθεί κατ' αρχήν συμφωνία, αλλά οι τυπικές διαδικασίες εκκρεμούν».

Την προηγούμενη μέρα, ο Ντούροφ ανακοίνωσε ότι ο Grok θα ενσωματωθεί στο Telegram το καλοκαίρι σε μια συμφωνία ύψους 300 εκατ. δολαρίων.

Η XAI Corp, που δραστηριοποιείται ως xAI, είναι μια αμερικανική κοινωφελής εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνολογίας. Ιδρύθηκε από τον Μασκ τον Μάρτιο του 2023 και έχει δημιουργήσει τον Grok.

