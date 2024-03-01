Νέα διαρροή αερίου και ψυκτικού υγρού εμφάνισε ρωσική υπομονάδα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), όπως επιβεβαίωσε η NASA.

Η μονάδα έχει σφραγιστεί από τον υπόλοιπο διαστημικό σταθμό και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επτά αστροναύτες που βρίσκονται στον σταθμό .

Ο παρηκμασμένος διαστημικός σταθμός, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλή τροχιά της Γης σε υψόμετρο 254 μιλίων, πρόκειται να παροπλιστεί μέχρι το 2030 έπειτα από πολλές διαρροές αερίου και ψυκτικού υγρού από τον ISS τα τελευταία χρόνια.

Η διαρροή αποκαλύφθηκε από τον διευθυντή προγράμματος του ISS Τζόελ Μονταλμπάνο κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής ενημέρωσης τύπου αυτή την εβδομάδα στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

«Θα έλεγα ότι αυτή η περιοχή καλύπτει περίπου τρία πόδια σε μήκος», είπε ο Μονταλμπάνο.

«Το παρακολουθούμε για λίγο καθώς αυτή η περιοχή είχε κάποιες διαρροές στο παρελθόν και για την αντιμετώπισή τους έχουμε επισκευάσει μερικές ρωγμές σε αυτό το τμήμα της μονάδας.», τόνισε.

«Συνεργαζόμαστε με τους Ρώσους συναδέλφους μας για το επόμενο βήμα».

Πρόσθεσε ότι δεν επηρεάζει τις λειτουργίες ή την ασφάλεια του πληρώματος, αλλά είναι «κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όλοι».

Οι διάφορες ενότητες του διαστημικού σταθμού διαχειρίζονται πέντε διαστημικές υπηρεσίες – NASA (ΗΠΑ), Roscosmos (Ρωσία), JAXA (Ιαπωνία), ESA (Ευρώπη), CSA (Καναδάς).

Επειδή ο ISS χωρίζεται σε αεροστεγείς μονάδες, αυτό που ανήκει στη Ρωσία που έχει τη διαρροή, που ονομάζεται Zvezda, μπορεί να σφραγιστεί.

«Όταν κλείνουμε αυτήν την καταπακτή από τον υπόλοιπο διαστημικό σταθμό, τις υπόλοιπες ρωσικές μονάδες, τις υπόλοιπες μονάδες των ΗΠΑ, ευρωπαϊκές, ιαπωνικές όλα είναι σταθερά», είπε ο Μονταλμπάνο.

Στη δική της δήλωση, η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos επιβεβαίωσε τη διαρροή και είπε ότι κανένας από το πλήρωμα δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Πράγματι, οι ειδικοί εντόπισαν διαρροή αέρα στο ISS», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos. «Δεν υπάρχει απειλή για τα μέλη του πληρώματος ή τον ίδιο τον σταθμό».

Η μονάδα Zvezda είναι βασικό μέρος του μισού ρωσικού σταθμού καθώς παρέχει στο τμήμα οξυγόνο και πόσιμο νερό. Φιλοξενεί επίσης πλυντρίδες CO2 που απομακρύνουν το αέριο από το πλήρωμα ενώ παράλληλα διαθέτει χώρο ύπνου, μπάνιο και τραπεζαρία για τους Ρώσους κοσμοναύτες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται διαρροή από τη μονάδα Zvezda, η οποία στάλθηκε στο διάστημα για να συνδεθεί με άλλα εξαρτήματα του ISS τον Ιούλιο του 2000.

Βίντεο από προηγούμενη διαρροή του ρωσσικού τμήματος

Οι αξιωματούχοι της NASA εντόπισαν για πρώτη φορά διαρροή αερίου που προερχόταν από τον διαστημικό σταθμό τον Σεπτέμβριο του 2019 πριν το δημοσιοποιήσουν το επόμενο έτος.

Μόνο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η διαρροή προερχόταν από τη μονάδα Zvezda και έγιναν προσπάθειες να επιδιορθωθεί χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν ήταν επιτυχείς. Είναι πιθανό αυτή η νέα διαρροή να είναι από την ίδια τρύπα.

Έπειτα από διαρροή ζωτικής σημασίας ψυκτικού υγρού από τον ISS πέρυσι, που χαρακτηρίστηκε σοβαρή αλλά όχι απειλητική για τη ζωή των αστροναυτών στον σταθμό.

Το 2018, μια άλλη τρύπα που προκάλεσε διαρροή πίεσης στον ISS επιδιορθώθηκε από το πλήρωμα του διαστημικού σταθμού.

Ο πρώην γενικός διευθυντής της Roscosmos Ντμίτρι Ρογκόζιν είπε ότι η τρύπα δεν προήλθε από κατασκευαστικό ελάττωμα και άφησε να εννοηθεί ότι πιθανότατα πρόκειται για βλάβη που προήλθε από ανθρώπινο χέρι .

Σε απάντηση, η NASA ανέφερε σε δήλωσή της ότι αυτό το συμπέρασμα «δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η τρύπα δημιουργήθηκε σκόπιμα ή με κακή πρόθεση».

Η ακριβής αιτία της προβλήματος πιστεύεται ότι ήταν μια κακή εργασία επισκευής από έναν μηχανικό που τρύπησε στο πλάι του διαστημικού σκάφους. Ωστόσο, κάποιοι έκαναν ισχυρισμούς για υπονόμευση και σκόπιμη δολιοφθορά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.