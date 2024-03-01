Ένα από τα πιο δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια που έχουν… μεγαλώσει γενιές και γενιές είναι το θρυλικό DOOM. Το DOOM είναι επίσης αν όχι το πιο διαδεδομένο, από τα πιο διαδεδομένα, καθώς έχει κυκλοφορήσει για σχεδόν κάθε δυνατό σύστημα, από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες μέχρι φορητά συστήματα, από παλαιολιθικά έως υπερσύγχρονα. Tώρα, μπορείς να «καθαρίζεις» δαίμονες, καθαρίζοντας και το… γκαζόν, καθώς μεταφέρθηκε στο πιο απίθανο σύστημα, το ρομποτικό χλοοκοπτικό Husqvarna Automower!



Η μικρή οθόνη του χλοοκοπτικού κρίνεται επαρκής, ενώ τον ήρωα ελέγχεις με τα κουμπιά του. Όσον αφορά τα γραφικά και τον ήχο, κρίνονται απόλυτα πειστά στο πρωτότυπο.



Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο έως τις 9 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

