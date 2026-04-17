NASA: Το πειραματικό αεροσκάφος X-59 φτάνει σε μεγαλύτερα ύψη και ταχύτητες

Το πειραματικό αεροσκάφος X-59 της NASA πραγματοποίησε τις πιο υψηλές και ταχύτερες πτήσεις του μέχρι σήμερα, διευρύνοντας το επιχειρησιακό του εύρος και σημειώνοντας πρόοδο προς την υπερηχητική πτήση.

Σε δύο δοκιμαστικές πτήσεις στις 10 και 14 Απριλίου, το αεροσκάφος έφτασε σε νέα ύψη και ταχύτητες, αγγίζοντας τα 43.000 πόδια και ταχύτητες από 528 έως 627 μίλια την ώρα (περίπου Mach 0,8 έως 0,95 υπό αυτές τις συνθήκες). Οι πτήσεις αυτές ήταν η όγδοη και ένατη συνολικά για το X-59 και σηματοδότησαν σημαντική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο μέγιστο ύψος των 32.000 ποδιών, που είχε επιτευχθεί στις 7 Απριλίου.

Το αεροσκάφος συνεχίζει να σημειώνει επιχειρησιακή πρόοδο από την πρώτη του πτήση, όταν πέταξε με ταχύτητα 230 μιλίων την ώρα σε ύψος 12.000 ποδιών. Ωστόσο, η τρέχουσα φάση δοκιμών πτήσης, γνωστή ως «διεύρυνση φακέλου πτήσης» (envelope expansion), δεν αφορά μόνο την αύξηση της ταχύτητας και του ύψους.

Στις επόμενες πτήσεις, η ομάδα θα εξετάσει επίσης παράγοντες όπως η απόδοση των χειριστηρίων, τα φορτία και η δομική δυναμική, καθώς και υποσυστήματα όπως τα υδραυλικά, τα καύσιμα, τα αεροηλεκτρονικά, το σύστημα προσγείωσης και άλλα. Παράλληλα, θα παρακολουθείται η απόδοση του συστήματος eXternal Vision System, ενός συνόλου καμερών τοποθετημένων στο X-59 που συνδέονται με οθόνη στο πιλοτήριο και αντικαθιστούν το παραδοσιακό εμπρόσθιο παρμπρίζ.

Πηγή: skai.gr

