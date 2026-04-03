Artemis II στη Σελήνη: Oι πρώτες συγκλονιστικές φωτογραφίες της Γης από το Orion

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες που κατέγραψαν οι αστροναύτες μέσα από την κάψουλα Orion της αποστολής Artemis II, καθώς το σκάφος κατευθύνεται προς τη Σελήνη.

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον κυβερνήτη της αποστολής, Ριντ Γουάιζμαν, με τη φορητή συσκευή του πληρώματος, ένα tablet με ενσωματωμένη κάμερα, και απεικονίζουν τη Γη από το Διάστημα.

Η πρώτη εικόνα, σύμφωνα με το κέντρο ελέγχου της NASA στο Χιούστον, αποτελεί «μια υπενθύμιση ότι, όσο μακριά κι αν φτάσουμε, παραμένουμε ένας κόσμος που παρακολουθεί, ελπίζει και συνεχίζει να φτάνει όλο και ψηλότερα».

Η δεύτερη φωτογραφία τραβήχτηκε από τα παράθυρα του Orion και παρουσιάζει τη Γη ως μια «ωχρή γαλάζια κουκκίδα», όπως τη βλέπει το πλήρωμα της αποστολής.

Οι εικόνες συνοδεύτηκαν από δηλώσεις της Κριστίνα Κοχ, μέλους της αποστολής, κατά τη διάρκεια σύνδεσης του πληρώματος με δημοσιογράφους.

«Μόλις είδαμε απίστευτες εικόνες της Γης, βλέποντας ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από ένα παράθυρο. Το γεγονός ότι σύντομα θα έχουμε αντίστοιχη θέα και της Σελήνης, με κάνει ακόμη πιο ενθουσιασμένη», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, όσο κι αν γνώριζε τι θα έβλεπαν, τίποτα δεν μπορούσε να την προετοιμάσει για το θέαμα.

Από την πλευρά του, ο Ριντ Γουάιζμαν περιέγραψε μια στιγμή που, όπως είπε, άφησε άφωνο ολόκληρο το πλήρωμα.

«Πριν από περίπου μία ώρα, το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον άλλαξε τον προσανατολισμό του σκάφους την ώρα που ο Ήλιος έδυε πίσω από τη Γη. Δεν ξέραμε τι ακριβώς να περιμένουμε, όμως ξαφνικά μπορούσαμε να δούμε ολόκληρο τον πλανήτη, από τον έναν πόλο έως τον άλλο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το Orion ήταν ορατές η Αφρική και η Ευρώπη, ενώ, κοιτάζοντας προσεκτικά, το πλήρωμα μπορούσε να διακρίνει ακόμη και το βόρειο σέλας.

«Ήταν η πιο εντυπωσιακή στιγμή και άφησε και τους τέσσερις μας κυριολεκτικά άφωνους», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πλήρωμα ήταν τόσο απορροφημένο από τις εικόνες, ώστε καθυστέρησε ακόμη και το πρώτο κοινό γεύμα του στο Διάστημα για να συνεχίσει να φωτογραφίζει.

«Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την σκοτεινή πλευρά της Γης να φωτίζεται από τη Σελήνη. Είναι ένα απίστευτο θέαμα», δήλωσε ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν.

«Κανείς μας δεν μπορεί να πάει για φαγητό, γιατί είμαστε όλοι κολλημένοι στα παράθυρα. Βγάζουμε φωτογραφίες. Ο Ριντ είπε ότι δεν αντέχει άλλο αυτό το θέαμα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

