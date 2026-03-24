NASA: Επένδυση $20 δισ. για μόνιμη βάση στη Σελήνη – Νέα αποστολή και για τον πλανήτη Άρη

Η NASA σχεδιάζει να επενδύσει 20 δισ. δολάρια τα επόμενα επτά χρόνια για την ανάπτυξη μιας βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης, στο πλαίσιο του στόχου της όχι μόνο να στείλει ξανά ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλά και να τους δώσει τη δυνατότητα να ζήσουν εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, παρουσίασε την Τρίτη στην Ουάσινγκτον το βασικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με συνεργάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Artemis - το σεληνιακό πρόγραμμα της υπηρεσίας - καθώς και με εκπροσώπους των ΗΠΑ και αξιωματούχους διεθνών κυβερνήσεων.

Εκτός από τα σχέδια για βάση στη Σελήνη, η NASA ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναπτύξει ένα εντελώς νέο διαστημόπλοιο για την αποστολή στον πλανήτη Άρη. Και τα δύο αυτά εγχειρήματα αποσκοπούν στην υλοποίηση εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο, το οποίο καλεί τις ΗΠΑ να επαναφέρουν αστροναύτες στη Σελήνη έως το 2028 και να ξεκινήσουν την κατασκευή μόνιμου σεληνιακού σταθμού έως το 2030.

Η ανακοίνωση έρχεται περίπου μία εβδομάδα πριν η NASA στοχεύσει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II. Η επερχόμενη αποστολή, η οποία θα στείλει ένα πλήρωμα τεσσάρων ατόμων να πραγματοποιήσει μια τροχιά γύρω από τη Σελήνη, θα συμβάλει στην προετοιμασία του εδάφους για μια επανδρωμένη προσελήνωση τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής, η NASA επανεξετάζει ένα σχέδιο που διατηρούσε εδώ και καιρό για την κατασκευή διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Για χρόνια, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανέπτυσσε το Gateway, έναν διαστημικό σταθμό που θα βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Το Gateway προοριζόταν να λειτουργήσει ως χώρος όπου μελλοντικοί αστροναύτες θα μπορούσαν να ζουν και να εργάζονται, καθώς και ως ενδιάμεσος σταθμός πριν από τη μετάβασή τους στην επιφάνεια της Σελήνης.

Τώρα, η NASA σκοπεύει να επαναξιοποιήσει ορισμένα στοιχεία του Gateway, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην επιφάνεια της Σελήνης αντί για τροχιά γύρω από αυτήν.

«Δεν πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι αναστέλλουμε το Gateway στη σημερινή του μορφή και εστιάζουμε σε υποδομές που θα υποστηρίζουν τη διαρκή παρουσία και δραστηριότητα στην επιφάνεια της Σελήνης», δήλωσε ο Άιζακμαν. «Παρά τις ορισμένες τεχνικές δυσκολίες και προκλήσεις στο χρονοδιάγραμμα, μπορούμε να επαναξιοποιήσουμε εξοπλισμό και δεσμεύσεις των διεθνών εταίρων ώστε να στηρίξουμε τους στόχους για την επιφάνεια και άλλες επιδιώξεις του προγράμματος».

Ο Άιζακμαν πρόσθεσε επίσης ότι η NASA θα αναπτύξει ένα εντελώς νέο διαστημόπλοιο με την ονομασία Space Reactor-1 Freedom, ένα πυρηνοκίνητο σκάφος που η υπηρεσία σκοπεύει να στείλει στον Άρη έως το 2028. Το SR-1 Freedom θα αναλάβει την ανάπτυξη ελικοπτέρων στον Κόκκινο Πλανήτη, παρόμοιων με το Ingenuity, το οποίο η NASA χρησιμοποίησε σε συνεργασία με το ρόβερ Perseverance στον Άρη.

Οι προκλήσεις

Το πρόγραμμα Artemis της NASA έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα δαπανηρό και επιβαρυμένο με καθυστερήσεις στην ανάπτυξη. Έκθεση του γενικού επιθεωρητή της NASA εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 93 δισ. δολάρια έως το 2025, ενώ ο εξοπλισμός συχνά δεν τηρεί τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, η NASA βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια. Η υπηρεσία έχει αναθέσει στη SpaceX και στην Blue Origin του Τζεφ Μπέζος την ανάπτυξη σεληνιακών σκαφών προσεδάφισης που θα μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια αστροναύτες. Ωστόσο, και οι δύο εταιρείες καλούνται να ξεπεράσουν σημαντικές τεχνικές προκλήσεις, ενώ πρόσφατη έκθεση του γενικού επιθεωρητή της NASA επισημαίνει ότι είναι πιθανές περαιτέρω καθυστερήσεις για τον πύραυλο Starship της SpaceX, ο οποίος εξελίσσεται σε όχημα προσελήνωσης.

Η ανακοίνωση του Άιζακμαν την Τρίτη ήρθε μετά από μια σημαντική αναθεώρηση της αποστολής Artemis τον περασμένο μήνα. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, η NASA σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μία επιπλέον δοκιμαστική αποστολή το 2027, κατά την οποία ένα πλήρωμα θα σταλεί σε τροχιά γύρω από τη Γη για να συνδεθεί με ένα ή δύο σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης, ως προετοιμασία για την προγραμματισμένη αποστολή προσελήνωσης το 2028.

Πηγή: skai.gr

