Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Google αποχαιρετά το 2023 με ένα γιορτινό doodle

Το εορταστικό doodle

doodle

«3… 2… 1… Καλή χρονιά!» γράφει η Google στην περιγραφή του doodle, σημειώνοντας πως αυτό προσδίδει «λίγη λάμψη» στην έναρξη της νέας χρονιάς, καθώς όλος ο πλανήτης ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει το 2023 που φεύγει.  

Όσο για την περιοχή από την οποία ξεκινούν οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά και τη χώρα που τη γιορτάζει τελευταία, το ζήτημα είναι λίγο περίπλοκο. Πάντως, το Κιριτιμάτι είναι από τις πρώτες περιοχές που υποδέχονται το νέο έτος και οι τελευταίες τα νησιά Νιούε και η Αμερικανική Σαμόα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Doodle Google
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark