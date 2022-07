ΝASA: Aυτή είναι η βαθύτερη εικόνα από το διάστημα

Η πιο βαθιά και ευκρινέστερη εικόνα του διαστήματος αποκαλύφθηκε σήμερα από τη NASA.

Πρόκειται για μια φωτογραγία που τραβήχτηκε από το πιο προηγμένο τηλεσκόπιο του κόσμου, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, oυσιαστικά χάρη σε αυτή την εικόνα βλέπουμε πως ήταν το σύμπαν πριν περισσότερο από 13 δισεκατομμύρια χρόνια και εφόσον γνωρίζουμε ότι το σύμπαν είναι 13,8 δισεκατομμυρίων ετών τότε είναι να να επιστρέφουμε στην απαρχή του.

Εξήγησε ότι θα υπάρχει τόση ακρίβεια στις εικόνες που θα φαίνεται εάν οι πλανήτες είναι κατοικήσιμοι ή όχι. «Και όταν κοιτάξετε κάτι τόσο μεγάλο όπως αυτό, θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που δεν ξέρουμε καν ποιες είναι οι ερωτήσεις είναι ακόμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Είναι ό,τι πιο μακρινό έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα τόσο σε χρόνο όσο και σε απόσταση, πιο κοντά στην αυγή του χρόνου και στην άκρη του σύμπαντος, με μέρος της εικόνας να δείχνει φως από λίγο μετά τη Big Bang.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε χθες το βράδυ και συγκεκριμένα δείχνει ένα σμήνος γαλαξιών που ονομάζεται SMACS 0723 και είναι το πρώτο από τα πολλά που θα αποκαλυφθούν τις επόμενες ημέρες.

Ιστορικό χαρακτήρισε αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.



And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj