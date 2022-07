Ερασιτέχνης αστρονόμος ανακάλυψε δεκάδες «καφέ νάνους» στον γαλαξία μας Τεχνολογία 15:53, 11.07.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας εντόπισε μια ιδιαίτερη κατηγορία κοσμικών σωμάτων κοιτώντας τον ουρανό μέσα από το τηλεσκόπιο που έχει στο σπίτι του.