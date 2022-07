Η NASA «έδωσε» την πρώτη teaser εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb Τεχνολογία 16:49, 08.07.2022 facebook

Σε τέσσερις ημέρες θα γίνει η παρουσίαση των πρώτη εικόνων του Σύμπαντος μέσω του υπερσύγχρονου τηλεσκοπίου