Κίνα: Εντυπωσιακό βίντεο από την εκτόξευση του Shenzhou-15 - Μεταφέρει τρεις αστροναύτες

Εκτοξεύτηκε σήμερα με επιτυχία το διαστημόπλοιο Shenzhou-15 που μεταφέρει τρεις αστροναύτες στον Κινεζικό Διαστημικό Σταθμό (CSS), ο οποίος στην κινεζική γλώσσα ονομάζεται «Ουράνιο Παλάτι».

Το Shenzhou-15 ή «θείο σκάφος» εκτοξεύτηκε με έναν πύραυλο Long March-2F από το διαστημικό κέντρο του Ζιουκουάν, στην έρημο Γκόμπι της βορειοδυτικής Κίνας.

A well-placed camera at the Jiuquan launch base in northwestern China caught a spectacular view of the Long March 2F rocket flying by the moon on the way to low Earth orbit with three astronauts on the Shenzhou 15 mission. https://t.co/kKiruS4ZKb pic.twitter.com/4XxW0hcF5c