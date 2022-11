«Tα 'βαλε» με την Apple τώρα ο Ίλον Μασκ: Γιατί επιτέθηκε στον τεχνολογικό γίγαντα

"Tα ‘βαλε" με την Apple τώρα ο Ίλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε τη Δευτέρα ότι η Apple απείλησε να αφαιρέσει το Twitter από το ψηφιακό κατάστημα εφαρμογών της.



Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter δεν προσέφερε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του, τον οποίο ανέπτυξε σε μια σειρά από tweets που επιτέθηκαν στον τεχνολογικό γίγαντα, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου περιορισμού των διαφημίσεών του κολοσσού στο Twitter.



"Η Apple απείλησε επίσης να αφαιρέσει το Twitter από το App Store της, αλλά δεν μας λέει γιατί", έγραψε ο Μασκ, μόλις μια ώρα αφότου υποστήριξε ότι η εταιρεία "έχει σταματήσει να διαφημίζεται στο Twitter. Μισούν την ελευθερία του λόγου στην Αμερική;"

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why