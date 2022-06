Ιστορική συμφωνία στην ΕΕ: Κοινός φορτιστής για όλες τις συσκευές μέχρι το 2024

Σε μια ιστορική απόφαση και μια παγκόσμια πρωτοτυπία, οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν συμφώνησαν σήμερα επί της αρχής να εφαρμοστούν κοινοί φορτιστές για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι το φθινόπωρο του 2024.

Κινητά τηλέφωνα, smartphones, tablets, e-readers, ασύρματα ακουστικά, ψηφιακές κάμερες, φορητά ηχεία και βιντεοκονσόλες χειρός θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά θύρα φόρτιστης USB τύπου C, ανεξαρτήτως τι μάρκας είναι.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει φυσικά την Apple, τη μόνη ουσιαστικά εταιρεία η οποία έχει δικούς της φορτιστές με καλώδια τύπου Lightning. H Αpple έχει, εξάλλου, εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή της στο σχέδιο αυτό, το οποίο έπεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι πριν από τουλάχιστον μια δεκαετία.

We have a deal on the #CommonCharger! 🇪🇺



More savings for EU consumers & less waste for the planet:



🔌 mobile phones, tablets, cameras… will have #USBtypeC



🔌 harmonised fast-charging technology



🔌 unbundling of sale of chargers



The EU general interest has prevailed! pic.twitter.com/i2UAE7kzyI