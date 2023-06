iPhone: Η Apple διαγράφει οριστικά φωτογραφίες ορισμένων χρηστών τον επόμενο μήνα – Δείτε αν επηρεάζεστε

Η λειτουργία, που χρησιμοποιείται για πάνω από μια δεκαετία, καταργείται οριστικά στις 26 Ιουλίου - Τι μπορείτε να κάνετε εάν επηρεάζεστε

Το «τέλος εποχής» της δημοφιλούς υπηρεσίας MyStream (Ροή φωτό μου) στα iPhone μπορεί να αποδειχθεί και το οριστικό τέλος εποχής για κάποιες από τις φωτογραφίες ορισμένων χρηστών των κινητών αυτών, αν δεν έχουν προσέξει τις προειδοποιήσεις της Apple.



Η Apple θα διαγράψει οριστικά το άλμπουμ φωτογραφιών του My Photo Stream από το iPhone τον επόμενο μήνα, αλλά ευτυχώς υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο για να μη χαθεί για πάντα.



Ο τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι διακόπτει την υπηρεσία, ένα άλμπουμ που αποθηκεύει αυτόματα τα στιγμιότυπά σας τις τελευταίες 30 ημέρες.



Στο πλαίσιο του τερματισμού λειτουργίας της υπηρεσίας, το My Photo Stream σταμάτησε να δίνει δικαίωμα μεταφόρτωσης φωτό στις 26 Ιουνίου. Εάν είστε χρήστης iPhone, χρειάζεται να μεταβείτε στο My Photo Stream – το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής Photos – και να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα στη συσκευή σας.



Το My Photo Stream προσφέρει δωρεάν χώρο αποθήκευσης για πάνω από μια δεκαετία, και και συνιστά μια εναλλακτική λύση για την υπηρεσία αποθήκευσης στο νέφος iCloud Photos.

«Η Ροή φωτό μου τερματίζεται στις 26 Ιουλίου 2023. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη μετάβαση και πώς να χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud για να διατηρείτε τις φωτογραφίες σας ενημερωμένες σε όλες τις συσκευές σας» εξηγεί η Apple στην ηλεκτρονική της σελίδα υποστήριξης.

Το My Photo Stream ήταν πάντα δωρεάν, επομένως έδινε τη δυνατότητα στους χρήστες να αποθηκεύουν τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες τους στο cloud με ασφάλεια και χωρίς κανένα κόστος (αν και με χρονικό περιθώριο 30 ημερών, οπότε την 31η εξαφανίζονταν).

Η διαδικασία όπως την εξηγεί η Apple:

Αποθήκευση φωτογραφιών που βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή στη Ροή φωτό μου

Εάν οι φωτογραφίες σας που βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή στη Ροή φωτό μου δεν υπάρχουν ήδη στη βιβλιοθήκη σας, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε στη συσκευή σας.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

Ανοίξτε τις Φωτογραφίες και αγγίξτε την επιλογή «Άλμπουμ». Αγγίξτε Ροή φωτό μου > Επιλογή. Αγγίξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να αποθηκεύσετε και έπειτα αγγίξτε το κουμπί «Κοινή χρήση» > Αποθήκευση εικόνας.

Σε Mac

Ανοίξτε την εφαρμογή «Φωτογραφίες» και έπειτα ανοίξτε το άλμπουμ «Ροή φωτό μου». Επιλέξτε οποιεσδήποτε φωτογραφίες θέλετε να αποθηκεύσετε, οι οποίες δεν υπάρχουν ήδη στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας. Σύρετε τις φωτογραφίες από το άλμπουμ «Ροή φωτό μου» στη Βιβλιοθήκη σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.