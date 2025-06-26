H Tesla έκανε την πρώτη δημόσια δοκιμή των ρομπότ – ταξί στον Όστιν του Τέξας και τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, καθώς έκαναν πολλά κυκλοφοριακά λάθη.

Ο Ίλον Μασκ έχει συνδέσει το οικονομικό μέλλον της Tesla με την τεχνολογία αυτόματης οδήγησης, καθώς οι πωλήσεις των οχημάτων της έχουν μειωθεί και το διακύβευμα είναι υψηλό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είπε η Tesla θα επεκτείνει την υπηρεσία και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ αργότερα φέτος και προέβλεψε πως «εκατομμύρια Tesla» θα λειτουργούν «πλήρως αυτόνομα» μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Οι οπαδοί της Tesla που προσκλήθηκαν να δοκιμάσουν τα ρομπότ – ταξί δημοσίευσαν βίντεο που φαινόταν πως όλα πήγαιναν καλά στον δρόμο, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές οδικής ασφάλειας και ειδικοί εντόπισαν σοβαρά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, τα ρομπότ – ταξί έμπαιναν σε λάθος λωρίδα, αποβίβαζαν επιβάτες στη μέση του δρόμου όπου υπήρχαν πολλές λωρίδες κυκλοφορίας ή σε διασταυρώσεις, φρέναραν απότομα, ανέπτυσσαν υπερβολική ταχύτητα…

Σε μια περίπτωση, ένα ρομπότ- τάξι μπήκε σε λωρίδα της αντίθετης κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να ακουστούν κορναρίσματα από άλλον οδηγό.

Σε ένα άλλο περιστατικό, το αυτοκίνητο φρέναρε ξαφνικά χωρίς να φαίνεται στο βίντεο κάποιο εμπόδιο. Ο επιβάτης τραβήχτηκε προς τα εμπρός και τα πράγματά του έπεσαν στο πάτωμα. Σε τρίτο βίντεο, τραβηγμένο από άλλο όχημα, το ρομπόιτ - τάξι σταμάτησε απότομα δύο φορές στη μέση του δρόμου, ενώ περνούσαν αστυνομικά οχήματα με φώτα που αναβόσβηναν.

Η Tesla διεξάγει τη δοκιμή ενώ μέσα στο όχημα, στη θέση του συνοδηγού, βρίσκονται παρατηρητές ασφαλείας.

Άλλο βίντεο έδειξε τον ελεγκτή ασφαλείας να πατάει ένα κουμπί για να σταματήσει το ρομπότ - τάξι όταν ένα φορτηγό μπροστά του άρχισε να κάνει όπισθεν.

«Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε ένα σωρό βίντεο με ακανόνιστη και κακή οδήγηση», δήλωσε ο Philip Koopman, καθηγητής μηχανικής υπολογιστών του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon και ειδικός σε θέματα αυτόνομης τεχνολογίας.

«Δεν περίμενα τόσα πολλά βίντεο προβληματικής οδήγησης από την πρώτη κιόλας ημέρα», δήλωσε. Η Tesla δοκιμάζει περίπου 10 - 20 ρομπότ - ταξί, του Model Y με προηγμένο λογισμικό.

Το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει τουλάχιστον 11 βίντεο που καταγράφονται προβλήματα.

Εκπρόσωπος της πόλης του Όστιν δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι γνωρίζουν τα ζητήματα της Tesla που καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνοντας πως «όταν ένα πιθανό νομικό ζήτημα ή ζήτημα ασφάλειας τίθεται υπόψη μας, το μοιραζόμαστε αμέσως με την εταιρεία».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το αστυνομικό τμήμα «συνεργάζεται ενεργά με την Tesla» για να διασφαλίσει ότι οι αστυνομικοί μπορούν να αλληλεπιδρούν με ασφάλεια με τα ρομπότ - ταξί.



Πηγή: skai.gr

