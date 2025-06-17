Το Abbey Road Studios Mode παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη στο Volvo EX90

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης το περασμένο έτος, η νέα λειτουργία διατίθεται τώρα για πρώτη φορά σε όλα τα Volvo EX90 που εξοπλίζονται με το προαιρετικό ηχοσύστημα Bowers & Wilkins High Fidelity Audio, χωρίς χρέωση, μέσω μίας ασύρματης (over-the-air) ενημέρωσης εντός των ερχόμενων εβδομάδων.

Εξελιγμένη από την Bowers & Wilkins από κοινού με τα Abbey Road Studios, αυτή η τεχνολογία αντλεί έμπνευση από τη χαρακτηριστική ακουστική των στούντιο και την ηχητική υπογραφή του εξοπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί από καλλιτέχνες και μηχανικούς, για να δημιουργηθούν ορισμένα από τα πιο αγαπημένα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής, προσδίδοντας μία μοναδική εμπειρία ακρόασης στο εσωτερικό του EX90.

Το Abbey Road Studios Mode διατίθεται με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που παρέχουν μία επιλογή ήχων, βελτιστοποιημένων για διαφορετικά στυλ ακρόασης. Και, για όσους είναι έτοιμοι να εξερευνήσουν νέους δρόμους για την απόλαυση των αγαπημένων τους κομματιών, το Producer Mode σάς επιτρέπει να σχεδιάσετε τον δικό σας ήχο. Αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή της ακουστικής, από ρετρό σε έναν πιο σύγχρονο και βαθύ ήχο, τη μείωση ή διεύρυνση του στερεοφωνικού ηχητικού πεδίου και την προσαρμογή του ακουστικού περιβάλλοντος, ακριβώς όπως θα έκανε ένας παραγωγός ή μηχανικός.

«Το Abbey Road Studios Mode φέρνει τον μοναδικό ήχο των χώρων και του εξοπλισμού μας στο ηχοσύστημα του Volvo EX90 για πρώτη φορά, επιτρέποντας στον οδηγό να διαμορφώσει και να εξατομικεύσει τον ήχο στο αυτοκίνητο, για μία ασύγκριτη εμπειρία ακρόασης» λέει ο Γενικός Διευθυντής των Abbey Road, Jeremy Huffelmann (Τζέρεμι Χάφελμαν). «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτή τη συνεργασία και ενθουσιασμένοι που οι πελάτες της Volvo θα βιώσουν την εμπειρία αυτής της τεχνολογίας-ορόσημο.

Η συγκεκριμένη ασύρματη (over-the-air) ενημέρωση αντιπροσωπεύει μία από τις πιο σημαντικές αναβαθμίσεις της Volvo Cars ως τώρα, στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της εταιρείας να βελτιώνει συνεχώς τα αυτοκίνητά της που προσδιορίζονται από λογισμικό. Για τα μελλοντικά EX90 και ES90 με σύστημα ήχου Bowers & Wilkins, η νέα λειτουργία ήχου θα συμπεριλαμβάνεται ήδη κατά την παραγωγή τους.



«Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να βελτιώνουμε την καθημερινή ζωή των οδηγών, επομένως είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε το Abbey Road Studios Mode στο Volvo EX90», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Μηχανολογικής Εξέλιξης και Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Η προσθήκη αυτής της εμπειρίας, για πρώτη φορά παγκοσμίως, είναι εξαιρετικό παράδειγμα του πώς παρέχουμε περισσότερη αξία στους πελάτες μας, μέσω αποδοτικών και απλών ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων.



Το EX90 διαθέτει μία από τις πιο ήσυχες καμπίνες που δημιούργησε ποτέ η Volvo Cars, καθώς και 25 ηχεία, τοποθετημένα με ακρίβεια στο εσωτερικό. Με το προαιρετικό ηχοσύστημα Bowers & Wilkins, προσφέρει ένα εκπληκτικό in-car ηχητικό τοπίο. Το σύστημα των 1610 watt μπορεί να παίξει περιεχόμενο με Dolby Atmos και είναι εξελιγμένο και ρυθμισμένο από τους μηχανικούς της Bowers & Wilkins, σε στενή συνεργασία με την ομάδα ήχου της Volvo Cars.

Χάρη σε μία πρόσφατη τεχνολογική αλλαγή, η Volvo Cars μπορεί να παραδίδει ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις σε έναν στόλο περίπου 2,5 εκατομμυρίων υφιστάμενων αυτοκινήτων, κατασκευασμένων από το 2020, σε 85 χώρες.

Το Abbey Road Studios Mode παρέχεται αποκλειστικά από την Bowers & Wilkins.

