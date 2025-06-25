Το XC60 είναι πλέον το best seller όλων των εποχών για την Volvo

Από την παρουσίασή του, το 2008, το μεσαίο SUV της Volvo Cars παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές για τους πελάτες, βρίσκοντας απήχηση σε μεγάλο εύρος οδηγών που εκτιμούν την ασφάλεια, την ποιότητα και την premium οδηγική εμπειρία. Το XC60 αρχικά κατασκευαζόταν αποκλειστικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια έγινε το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο Volvo που παράγεται και στην Κίνα, ενισχύοντας τις τοπικές πωλήσεις. Το 2018, ανακηρύχθηκε World Car of the Year.

Η τρέχουσα γενιά του XC60 έφερε τα plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης σε ένα ευρύτερο κοινό και ήταν το best seller της ευρωπαϊκής αγοράς στα plug-in υβριδικά το περασμένο έτος.

Για το έτος παραγωγής (Μodel Υear) 2026, το XC60 ανανεώθηκε σημαντικά, με πιο σύγχρονη σχεδίαση, πιο διαισθητική εμπειρία χρήστη, βελτιωμένη άνεση και ένα σύστημα infotainment με πιο άμεση απόκριση.

«Έχοντας μεγαλώσει στη Σουηδία της δεκαετίας του ‘80, γνώρισα το Volvo 240 ως το απόλυτο οικογενειακό αυτοκίνητο – μπορούσες να δεις ένα σχεδόν σε κάθε γκαράζ», λέει η Susanne Hägglund (Σουζάνε Χέγκλουντ) Επικεφαλής Παγκόσμιας Προσφοράς στη Volvo Cars. «Σήμερα, το XC60 καταλαμβάνει αυτή τη θέση με δύο τρόπους. Όχι μόνο ως το αγαπημένο των οικογενειών, αλλά και ως το best seller μας όλων των εποχών, κάτι που από μόνο του αποτελεί την απόλυτη απόδειξη επιτυχίας για ένα αυτοκίνητο. Και τώρα, με τις πρόσφατες αναβαθμίσεις, γίνεται ακόμα καλύτερο.»

Το ιδανικό οικογενειακό αυτοκίνητο

Το XC60 είναι το πιο ολοκληρωμένο οικογενειακό, συνδυάζοντας ιδανικά τις προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας, το σκανδιναβικό design και την πρακτικότητα ενός SUV, σε ένα πακέτο που αποπνέει σιγουριά. Έχει κατακτήσει δικαίως τη θέση του, ως ορόσημου στην περήφανη παράδοση της Volvo Cars στην κατασκευή αυτοκινήτων που εμπιστεύονται οι οικογένειες.

Επί σειρά ετών, το στέισον βάγκον Volvo 240 ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή για οικογένειες σε όλον τον κόσμο. Αγαπήθηκε για τις αρετές του που σχετίζονται με την ασφάλεια και για τα εκλεπτυσμένα οδηγικά χαρακτηριστικά του. Στα μάτια πολλών ανθρώπων, αντιπροσώπευε το πώς πρέπει να είναι ένα στέισον. Σήμερα, το SUV έχει αντικαταστήσει το στέισον ως προφανής οικογενειακή επιλογή και το νέο status του XC60, ως best seller όλων των εποχών για τη Volvo, εκφράζει ξεκάθαρα αυτή την αλλαγή στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών.

Πολλοί από όσους μεγάλωσαν με το Volvo 240 επιλέγουν τώρα το XC60 για τις δικές τους οικογένειες. Και όπως το 240 συνδέθηκε με την παιδική τους ηλικία, έτσι και το XC60 δημιουργεί σήμερα αναμνήσεις για μία νέα γενιά.

Δύο αυτοκίνητα, μία κληρονομιά στην ασφάλεια

Όταν παρουσιάστηκε το Volvo 240, το 1974, έθεσε πρότυπα ασφαλείας που θα παρέμεναν επίκαιρα για δεκαετίες. Για την εποχή του, διέθετε προηγμένο σχεδιασμό αμαξώματος, με εμπρός και πίσω ζώνες παραμόρφωσης, καθώς και ενισχυμένο θάλαμο επιβατών. Αυτό το είδος κλωβού ασφαλείας συνεχίζει και σήμερα να προστατεύει τους επιβάτες των Volvo.

Το 240 ήταν επίσης από τα πρώτα αυτοκίνητα που ενσωμάτωσαν ενισχυμένη προστασία για τις πλευρικές συγκρούσεις, η οποία εξελίχθηκε αργότερα στο πατενταρισμένο από τη Volvo Σύστημα Προστασίας από Πλευρική Σύγκρουση – Side-Impact Protection System (SIPS). Επιπλέον, η παρουσίαση του Βοηθητικού Παιδικού Καθίσματος (booster), το 1978, αποτέλεσε μία καινοτομία σε παγκόσμια πρώτη.

Το Volvo XC60 συνέχισε να αποτελεί πλατφόρμα για την παρουσίαση πολλών προηγμένων τεχνολογιών ασφαλείας, όπως το City Safety – το πρώτο παγκοσμίως σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος εκτάκτου ανάγκης σε χαμηλές ταχύτητες, στον στάνταρ εξοπλισμό, το οποίο σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην αποφυγή ή τον μετριασμό μιας σύγκρουσης σε ταχύτητες έως 30 km/h. Το σύστημα παρουσιάστηκε το 2008 και έκτοτε έχει γίνει τυπικός εξοπλισμός για τα νέα αυτοκίνητα σε όλον τον κόσμο.

Σε μία άλλη παγκόσμια πρωτιά, το XC60 ενσωμάτωσε τη λειτουργία Oncoming Lane Mitigation το 2017, ένα σύστημα ικανό να σας επανακατευθύνει στη λωρίδα σας εάν εκτραπείτε προς την αντίθετα κινούμενη κυκλοφορία. Αυτές οι καινοτομίες έχουν εξασφαλίσει στο αυτοκίνητο τα αντίστοιχα βραβεία ασφαλείας από ανεξάρτητους φορείς.

Όπως συνέβαινε με το 240 στην εποχή του, το ανανεωμένο Volvo XC60 είναι ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στον δρόμο. Με τον προηγμένο κλωβό ασφαλείας και την πρόσφατη τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού, είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει εσάς και τους επιβάτες σας.

Γεφυρώνοντας την απόσταση προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον

Το ανανεωμένο XC60, από κοινού με άλλες πρόσφατες αναβαθμίσεις σε όλο το εύρος της γκάμας μας, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της Volvo Cars για την ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, μαζί με την καθησυχαστική παρουσία ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης για όσους δεν είναι ακόμα έτοιμοι να μεταβούν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση. Τα στοιχεία της Volvo Cars δείχνουν ότι για περίπου τη μισή απόσταση που καλύπτεται από τα πρόσφατα plug-in υβριδικά Volvo σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια.*

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.