Νέα έκδοση Sound Edition για τα Ford Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E

Θέλοντας να διευρύνει ακόμα περισσότερο τις επιλογές για τους υποψήφιους πελάτες, η Ford προσθέτει τώρα τη νέα έκδοση Sound Edition της συλλογής Ford Collection τόσο στη γκάμα του υβριδικού Puma 1.0L EcoBoost MHEV, όσο και σε εκείνη του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Puma Gen-E.

Πρόκειται για μια έκδοση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προηγμένα χαρακτηριστικά που συνδυάζει όλες τις γνωστές τεχνολογίες αιχμής του Ford Puma με ξεχωριστό σχεδιασμό εντός και εκτός και μία μοναδική ηχητική εμπειρία για τους επιβάτες – όλα σε ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο πακέτο.

Ο στάνταρ εργοστασιακός εξοπλισμός της έκδοσης Sound Edition βασίζεται στην ήδη πλούσια έκδοση ST-Line Χ του υβριδικού Puma 1.0L EcoBoost MHEV και αντίστοιχα στην Premium για το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E που λαναρίστηκε με επιτυχία πρόσφατα στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας αναβαθμισμένα στοιχεία και ξεχωριστό στιλ.

Συγκεκριμένα, η έκδοση Sound Edition διατίθεται με το νέο και μοναδικό στη γκάμα χρώμα αμαξώματος Metropolis White, ενώ προαιρετικά οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τα εξωτερικά φινιρίσματα Digital Aqua Blue ή Solar Silver. Σε κάθε περίπτωση, η οροφή του αυτοκινήτου είναι βαμμένη σε μαύρο χρώμα και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών σε γυαλιστερό μαύρο, ενώ στάνταρ είναι και οι νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε χρώμα Magnetic. Το εξωτερικό πακέτο της έκδοσης Sound Edition συμπληρώνεται ιδανικά από τους στάνταρ οι κατευθυντικούς προβολείς Matrix-LED με αντιθαμβωτική λειτουργία Glare Free (στάνταρ στο Ford Puma Gen-E Premium).

Μοναδικό στιλ και απαράμιλλη ηχητική εμπειρία στο εσωτερικό

Ο στάνταρ εξοπλισμός της νέας έκδοσης Sound Edition για τα Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Puma Gen-E περιλαμβάνει - επιπλέον των στοιχείων που διατίθενται στα μοντέλα ST-Line X και Premium - ένα αναβαθμισμένο ηχοσύστημα που υπογράφει η B&O με απόδοση 650 Watt, το οποίο προσφέρει στους επιβάτες μία μοναδική εμπειρία ήχου. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει επίσης η νέα ταπετσαρία καθισμάτων που διαθέτει διχρωμία και γκρι ραφές, η νέα επένδυση των θυρών Space Grey, τα φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου, τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, το πλήρως θερμαινόμενο παρμπρίζ και η σκουρόχρωμη επένδυση οροφής.

Το εργοστασιακό πακέτο υποβοήθησης οδηγού Driver Assistance Pack προσφέρεται επίσης στάνταρ στην έκδοση Sound Edition, περιλαμβάνοντας σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (Blind Spot Information System - BLIS) με σύστημα Προειδοποίησης Διερχόμενου Οχήματος (Cross Traffic Alert - CTA), Έξυπνο Σύστημα Διατήρησης Σταθερής Ταχύτητας (Intelligent Adaptive Cruise Control - iACC) με σύστημα Υποβοήθησης Ελιγμού Αποφυγής (Evasive Steering Assist - ESA), καθώς και κάμερα 360ο που προσφέρει πανοραμική προβολή οχήματος και αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός/πίσω.

Αποκτήστε τώρα τη νέα έκδοση Sound Edition

Η αναβαθμισμένη σε εξοπλισμό έκδοση Sound Edition είναι τώρα διαθέσιμη για παραγγελία τόσο για το υβριδικό Puma 1.0L EcoBoost MHEV όσο και για το ηλεκτρικό Puma Gen-E μέσω των Επίσημων Εμπόρων Ford στην Ελλάδα.

