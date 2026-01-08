Ένα «ιατρικό ζήτημα» που αντιμετωπίζει ένας από τους αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έχει σημάνει συναγερμό στην Αμερικανική Υπηρεσία.

Λόγω του αδιευκρίνιστου αυτού ιατρικού ζητήματος, ο αστροναύτης του Πληρώματος -11 (ο οποίος δεν κατονομάζεται) ματαίωσε ένα διαστημικό περίπατο που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα και «βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση μέσα στο διαστημικό εργαστήριο».

Το τετραμελές Πλήρωμα-11 περιλαμβάνει τους Αμερικανούς αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα αστροναύτη Κιμίγια Γιούι και τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ.

Ο Φίνκε, ο οποίος είναι ο διοικητής του σταθμού, και η Κάρντμαν, μηχανικός πτήσης, επρόκειτο να πραγματοποιήσουν σήμερα ένα διαστημικό περίπατο 6,5 ωρών για να εγκαταστήσουν όργανα έξω από τον σταθμό.

Οι 4 αστροναύτες βρίσκονται στο διαστημικό σταθμό από τον Αύγουστο και επρόκειτο να επιστρέψουν φέτος, γύρω στο Μάιο.

Η NASA είχε αναφέρει σε προηγούμενη δήλωση ότι «παρακολουθεί ένα ιατρικό ζήτημα μέλους του πληρώματος που προέκυψε το απόγευμα της Τετάρτης».

Σχέδιο εσπευσμένης επιστροφής του πληρώματος

Εκπρόσωπος της NASA δήλωσε ότι η Υπηρεσία εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να επισπεύσει την επιστροφή του πληρώματός της από το Διεθνή Διατημικό Σταθμό για λόγους ασφαλείας.

«Η διεξαγωγή των αποστολών μας με ασφάλεια είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας και αξιολογούμε ενεργά όλες τις επιλογές, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να δώσουμε πρόωρο τέλος στην αποστολή του Πληρώματος-11», ανέφερε η εκπρόσωπος σε δήλωσή της.

Οι αστροναύτες παραμένουν συνήθως έξι έως οκτώ μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), στη διάρκεια των οποίων έχουν πρόσβαση σε βασικό ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα για ορισμένου είδους έκτακτες ανάγκες.



Το σώμα των αστροναυτών της NASA τηρεί αυστηρό απόρρητο όσον αφορά τα ιατρικά ζητήματα στον ISS και οι αστροναύτες σπάνια παραδέχονται ή περιγράφουν δημόσια ασθένειές τους. Οι διαστημικοί περίπατοι είναι επίπονες και επικίνδυνες αποστολές που απαιτούν μήνες εκπαίδευσης. Το 2024 η NASA είχε ματαιώσει την τελευταία στιγμή έναν προγραμματισμένο διαστημικό περίπατο επειδή ένας αστροναύτης αισθάνθηκε «δυσφορία στη διαστημική στολή του».

