Δεν είναι Επιστημονική Φαντασία, καθώς το 2035 θα γίνει πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον διαβεβαιώνει η Kawasaki. Ο λόγος για το... «ρομποτάλογο» της ιαπωνικής εταιρείας, Corleo, το τετράποδο όχημα(;) που μοιάζει βγαλμένο από το μέλλον, και θα έχει ικανότητα να ξεπεράσει σχεδόν κάθε εμπόδιο με τα ευλύγιστα μεταλλικά πόδια του.

Δείτε βίντεο δημιουργημένο με οπτικά εφέ:

Η Kawasaki ελπίζει να θέσει σε πώληση την ασυνήθιστη τετράποδη μοτοσικλέτα μέχρι το 2035, ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, ενώ αναπτύσσει επίσης έναν «προσομοιωτή οδήγησης που επιτρέπει την εμπειρία οδήγησης του τετράποδου οχήματος κινητικότητας».

Πηγή: skai.gr

