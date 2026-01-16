Η νέα αποστολή της NASA στη Σελήνη είναι πιο επικίνδυνη από όσο θα έπρεπε

Τον επόμενο μήνα, τέσσερις αστροναύτες αναμένεται να επιβιβαστούν σε μια διαστημική κάψουλα με το όνομα Orion, να εκτοξευθούν με έναν πύραυλο γνωστό ως Space Launch System (SLS) και να βγουν από τη χαμηλή τροχιά της Γης για πρώτη φορά από το 1972, καθ' οδόν για μια 10ήμερη πτήση γύρω από τη Σελήνη. Δυστυχώς, η αποστολή τους θα είναι πιο επικίνδυνη από όσο θα έπρεπε.

Η προγραμματισμένη πτήση αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της αποστολής Artemis της NASA, η οποία στοχεύει στην επιστροφή των ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια. Μέχρι στιγμής, η αποστολή μαστίζεται από εκτοξευόμενα κόστη, επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, τεχνικές ελλείψεις, προβλήματα στις συμβάσεις και αυξανόμενη επιχειρησιακή πολυπλοκότητα. Ένας πρώην επικεφαλής της NASA τη χαρακτήρισε πρόσφατα ως «ένα μονοπάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει».

Το Orion αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο. Κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών ανάπτυξης, το κόστος της κάψουλας ξεπέρασε τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με πολλές αναφορές, είναι απαρχαιωμένο, υπέρβαρο και ακατάλληλο για την αποστολή. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις ελλείψεις του τουλάχιστον από το 2009. Βασικά μέρη του συστήματος υποστήριξης ζωής δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί πλήρως.

Σε μια μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση το 2022, οι κοχλίες διαχωρισμού του Orion υπέστησαν απρόσμενη τήξη και διάβρωση, ενώ το σύστημα διανομής ισχύος ανέφερε περίπου δύο δεκάδες διακοπές κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μια έκθεση του γενικού επιθεωρητή μετά τη δοκιμή σημείωσε επίσης προβλήματα με το υλικό (hardware), το λογισμικό, την απεικόνιση, τα κυκλώματα, τις μπαταρίες, τα συντρίμμια εκτόξευσης και πολλά άλλα.

Το ζήτημα της θερμικής ασπίδας

Το πιο ανησυχητικό ήταν η απόδοση της θερμικής ασπίδας της κάψουλας, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία των αστροναυτών κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 25.000 μιλίων την ώρα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, εγκλωβισμένα αέρια από την εξωτερική επίστρωση της ασπίδας οδήγησαν σε απρόσμενη ρωγμάτωση, «απώλεια απανθράκωσης» και ένα δυσοίωνο ίχνος συντριμμιών.

Η εύρεση προβλημάτων κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης είναι φυσιολογική, και η NASA εργάστηκε γρήγορα για να τα αντιμετωπίσει. Ωστόσο, η ανταπόκρισή της στο ελάττωμα της θερμικής ασπίδας ήταν ανησυχητική. Αντί να διεξαγάγει μια άλλη δαπανηρή δοκιμαστική πτήση, βασίστηκε σε προσομοιώσεις για να το μοντελοποιήσει. Αντί να διορθώσει την ίδια την ασπίδα, δημιούργησε μια επιχειρησιακή παράκαμψη: για την αποστολή του επόμενου μήνα, θα αλλάξει απλώς τη διαδρομή επανεισόδου της κάψουλας. Ο κίνδυνος, όπως προειδοποίησε η έκθεση του γενικού επιθεωρητή, είναι ότι τέτοιες αλλαγές θα μπορούσαν να «εισάγουν νέες αστοχίες ή άγνωστες παραμέτρους στο σύστημα».

Μια παρωχημένη αρχιτεκτονική

Για να είμαστε σαφείς, η NASA λαμβάνει την ασφάλεια πολύ σοβαρά υπόψη. Ο νέος διαχειριστής της, Jared Isaacman, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η υπηρεσία έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στην αποστολή. Ωστόσο, είναι δίκαιο να αναρωτηθεί κανείς αν το τρομακτικό κόστος του προγράμματος Artemis —περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει, με κάθε νέα εκτόξευση του SLS να υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια— μπορεί να ώθησε τους αξιωματούχους να εγκρίνουν αποφάσεις που διαφορετικά δεν θα ενέκριναν, ή να παραιτηθούν από πρόσθετες δοκιμές που θα είχαν καταπραΰνει περισσότερες ανησυχίες.

Μια ειρωνεία αυτής της προσπάθειας είναι ότι το πιο πρόσφατο αίτημα προϋπολογισμού του Προέδρου ζητούσε την εγκατάλειψη του τρέχοντος σχεδιασμού Artemis μετά την προσσελήνωση και τη μετάβαση σε «πιο αποδοτικά ως προς το κόστος, εμπορικά συστήματα επόμενης γενιάς». Με άλλα λόγια: η NASA διεξάγει αυτή την επικίνδυνη και δαπανηρή αποστολή για να δοκιμάσει μια αρχιτεκτονική που η εκτελεστική εξουσία έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι παρωχημένη.

Είναι μια καλή στιγμή για αναθεώρηση. Αρχικά, ο συνδυασμός SLS/Orion θα πρέπει να αποσυρθεί το συντομότερο δυνατό, υπέρ ιδιωτικών πλατφορμών. Κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον δρόμο για μια ταχύτερη, ασφαλέστερη και πολύ φθηνότερη εναλλακτική λύση, επιτρέποντας παράλληλα στην υπηρεσία να επικεντρωθεί εκ νέου στην Ε&Α (R&D) και τη διαστημική επιστήμη. Η εκτελεστική εξουσία, από την πλευρά της, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την εμπορική διαστημική δραστηριότητα της Αμερικής πιο ανταγωνιστική, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των απαιτήσεων αδειοδότησης για πολιτικές διαστημικές πτήσεις και της απλούστευσης των διαδικασιών για τα διαστημοδρόμια.

