Επιστροφή στη Σελήνη: Η NASA ανακοίνωσε την ιστορική ημερομηνία εκτόξευσης της Artemis II

H Artemis II, η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από το 1972, είναι προγραμματισμένο να εκτοξευθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2025

Η Αμερική – και η ανθρωπότητα - απέχει μόλις λίγες εβδομάδες από μια ιστορική επιστροφή στη Σελήνη, για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε η NASA, ότι η Artemis II, η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από το 1972, είναι προγραμματισμένο να εκτοξευθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2025.

Η αποστολή δεν θα προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης αλλά θα μεταφέρει τους αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, και τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Jeremy Hansen σε ένα 10ήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της διαστημική υπηρεσίας των ΗΠΑ σημείωσαν ότι η ημερομηνία παραμένει ανοιχτή «από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου», με αρκετές εναλλακτικές ημερομηνίες να έχουν επιλεγεί.

Η Artemis II δεν μπορεί να εκτοξευθεί οποιαδήποτε ημέρα. Ο χρόνος θα εξαρτηθεί από την ακριβή τροχιακή μηχανική, όπως η θέση της Γης και της Σελήνης, η απόδοση του πυραύλου και οι καιρικές συνθήκες κοντά στο σημείο εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

Οι 7, 8, 10 και 11 Φεβρουαρίου έχουν επιλεγεί ως πιθανές εφεδρικές ημερομηνίες εκτόξευσης. Εάν κάτι εμποδίσει την εκτόξευση τον Φεβρουάριο, η NASA έχει επίσης επιλέξει ημερομηνίες στις αρχές Μαρτίου και τον Απρίλιο. 

Η  Artemis II θα είναι η πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή εδώ και 53 χρόνια που θα ξεπεράσει τη χαμηλή τροχιά της Γης.

Η πρώτη σεληνιακή προσγείωση στο πρόγραμμα Artemis έχει προγραμματιστεί για την αποστολή Artemis III, το 2027.

