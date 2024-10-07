Το διαστημικό σκάφος Hera, το οποίο θα μελετήσει τον αστεροειδή Δίμορφο, εκτοξεύτηκε σήμερα από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας, με έναν πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας SpaceX.

Η εκτόξευση μεταδόθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Δείτε βίντεο από την εκτόξευση:

Η αποστολή αυτή είναι προγραμματισμένο να φτάσει στα τέλη του 2026 κοντά στον αστεροειδή. Πριν από δύο χρόνια, ένα κρουστικό εκκρεμές της αμερικανικής διαστημικής εταιρείας NASA συγκρούστηκε σκόπιμα με τον Δίμορφο με στόχο να αλλάξει την πορεία του, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής δοκιμής για την άμυνα της Γης απέναντι σε κινδύνους από το διάστημα.

Η εκτόξευση έγινε στις 10.52, τοπική ώρα (17.52 ώρα Ελλάδας). Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε κάποια αβεβαιότητα καθώς η SpaceX έλαβε το πράσινο φως από τις αμερικανικές αρχές μόλις την Κυριακή, αφού ο πύραυλος Falcon 9 είχε παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία σε παλαιότερη πτήση του. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν δύσκολες, δεδομένου ότι ο τυφώνας Μίλτων πλησιάζει στα παράλια της Φλόριντας.

Ο τυφώνας, που σήμερα ενισχύθηκε και θεωρείται πλέον κατηγορίας 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) ήταν η αφορμή για την καθυστέρηση άλλης μιας αποστολής, αυτής της Europa Clipper της NASA, η οποία θα μελετήσει ένα παγωμένο φεγγάρι του Δία με σκοπό να εξακριβώσει εάν ο υπόγειος ωκεανός του θα μπορούσε να φιλοξενήσει ζωή.

Ο Δίμορφος, ένας μικρός αστεροειδής με διάμετρο μόλις 160 μέτρων, είναι στην πραγματικότητα ο δορυφόρος ενός μεγαλύτερου αστεροειδούς, του Δίδυμου.

Πηγή: skai.gr

