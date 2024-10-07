Η Ελλάδα θα στείλει για πρώτη φορά επιστήμονες στην Ανταρκτική, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην επόμενη βουλγαρική αποστολή και θα ταξιδέψουν με το ερευνητικό σκάφος «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος», δήλωσε σε συνέντευξή του στο BTA ο πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ελληνική Εταιρία Πολικών Ζωνών, Συμεών Κωνσταντινίδης, υποναύαρχος ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού με εμπειρία στην ωκεανογραφία και τη μετεωρολογία.

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ συμμετείχε στο Διεθνές Πολικό Συνέδριο για τη συνεργασία μεταξύ των βαλκανικών χωρών στις πολικές περιοχές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων EUPolarNet-2 και POLARIN, που πραγματοποιήθηκε στην Αγχίαλο (Αχελόι, στα βουλγαρικά), πόλη της επαρχίας Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για εμάς προς τον Νότιο Πόλο, γιατί είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα στείλει δικούς της επιστήμονες. Θα ήθελα να επωφεληθώ από την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον καθηγητή Χρίστο Πιμπίρεφ που μας πρόσφερε αυτή τη δυνατότητα και άνοιξε τις πόρτες της βουλγαρικής βάσης στην Ανταρκτική για εμάς», τόνισε ο Κωνσταντινίδης.

Πρόσθεσε ότι στα σχέδια της οργάνωσης περιλαμβάνεται και η κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού στην παγωμένη ήπειρο, η οποία, ωστόσο, πιθανότατα θα γίνει την προσεχή χρονιά.

Τι θα κάνουν οι Έλληνες επιστήμονες στον Νότιο Πόλο

Ένας από τους επιστήμονες που θα ταξιδέψει φέτος στην Ανταρκτική με το βουλγαρικό πλοίο είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασχολείται με την αστροφυσική. Θα κάνει αστρονομικές παρατηρήσεις και μετρήσεις, εξήγησε ο Κωνσταντινίδης.

Από ελληνικής πλευράς, η δεύτερη επιστημονική συμμετοχή θα είναι μια καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης, η οποία θα διεξάγει ψυχολογικά τεστ για ανθρώπους που ζουν σε απομονωμένα μέρη ώστε να ελέγξει αν πάσχουν από κατάθλιψη.

Ένα άλλο πείραμα θα είναι η χρήση βίντεο που δημιουργήθηκαν ειδικά για να βοηθούν τους ανθρώπους σε απομονωμένο περιβάλλον να αισθάνονται καλύτερα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η ερευνήτρια θα χρησιμοποιήσει επίσης μια τεχνική για να μετρήσει τον μαγνητισμό που εκπέμπουν οι άνθρωποι ευρισκόμενοι κάτω από διαφορετικά συναισθήματα.

Ο κος Κωνσταντινίδης πρόσθεσε ότι φιλοδοξεί να επισκεφθεί την παγωμένη ήπειρο στο μέλλον, αλλά για τον ίδιο τώρα είναι πιο σημαντικό να συντονίσει την επίσκεψη Ελλήνων επιστημόνων εκεί.

«Όταν επιστρέψουν, θα μάθουμε από την εμπειρία τους και θα μπορέσουμε να οργανώσουμε περισσότερες αποστολές. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων και της Ευρώπης και να έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε επιστήμονες από την Ελλάδα κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τεχνογνωσία και στο μέλλον να χτίσουμε τη δική μας βάση ή να συνεργαστούμε με άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία και να μοιραστούμε την επιστημονική βάση, τα όργανα, τον εξοπλισμό. Θα βρούμε τρόπο, αλλά το καλό είναι ότι είμαστε γείτονες, είμαστε κοντά και μπορούμε να κρατάμε επαφή πιο εύκολα» τόνισε ο πρόεδρος της ΜΚΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.