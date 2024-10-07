Ο κυκλώνας Μίλτον, που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά επικίνδυνος» και κατατάχθηκε πλέον στην κατηγορία 5 αναμένεται να περάσει σήμερα σε κοντινή απόσταση από τη χερσόνησο Γιουκατάν, στο Μεξικό, πριν από την άφιξή του έως την Τετάρτη στη Φλόριντα, που επλήγη από τον καταστροφικό τυφώνα Helene που χτύπησε την ακτογραμμή στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) αναβάθμισε σήμερα τον Μίλτον στη μέγιστη βαθμίδα, στην κατηγορία 5. «Γρήγορα ενισχύθηκε», περνώντας μέσα σε λίγες ώρες από την κατηγορία 3 στον μέγιστο βαθμό της κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον.

Σύμφωνα με το NHC, ο Μίλτον συνοδεύεται από ανέμους που θα μπορούσαν να φθάσουν έως τα 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν τη Γιουκατάν τη Δευτέρα και την Τρίτη προτού τα ακραία καιρικά φαινόμενα φθάσουν στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, «από την Τρίτη το βράδυ ή την Τετάρτη», μέσω του Κόλπου του Μεξικού.

Κατά το πέρασμά του από τον Κόλπο του Μεξικού, οι άνεμοι έπνεαν με 240 χλμ. την ώρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο τυφώνας αναμένεται να χτυπήσει τη στεριά την Τετάρτη στην περιοχή του κόλπου της Τάμπα και μπορεί να κρατήσει την ισχύ καθώς κινείται στην κεντρική Φλόριντα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Αυτό θα γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό άλλες πολιτείες που καταστράφηκαν από την καταιγίδα Helene, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 230 ανθρώπους στο δρόμο της από τη Φλόριντα προς τα Απαλάχια Όρη .

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για κύματα 2,4 έως 3,6 μέτρων στον κόλπο της Τάμπα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να καθαριστούν οι καταστροφές που άφησε πίσω της η Helene πριν από την άφιξη του Μίλτον.

Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τη Φλόριντα το 2017 καθώς ο τυφώνας Ίρμα χτύπησε. Η μαζική έξοδος είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκαριστούν οι αυτοκινητόδρομοι και να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα.

Βασιζόμενη στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την Ίρμα και άλλες προηγούμενες καταιγίδες, η Φλόριντα εγκατέστησε καύσιμα έκτακτης ανάγκης για οχήματα αερίου και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών εκκένωσης, δήλωσε την Κυριακή ο Κέβιν Γκάθρι, εκτελεστικός διευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Φλόριντα.

«Ετοιμαζόμαστε… για τη μεγαλύτερη εκκένωση που έχουμε δει, πιθανότατα από το 2017, τον τυφώνα Ίρμα », είπε ο Γκάθρι.

Το κέντρο του Milton βρισκόταν το πρωί της Δευτέρας περίπου 240 χιλιόμετρα δυτικά του Προγκρέσο του Μεξικού και περίπου 1.185 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τάμπα, κινούμενος ανατολικά-νοτιοανατολικά με 13 χλμ. την ώρα.

Παράλληλα, ο Ντε Σάντις επέκτεινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης την Κυριακή σε 51 κομητείες και προεισοποίησε ότι οι κάτοικοι της Φλόριντα θα πρέπει να προετοιμαστούν για περισσότερες διακοπές ρεύματος και θα πρέπει να φροντίσουν για φαγητό και νερό μιας εβδομάδας.



